日天婦羅名店誤端「稀釋漂白水」給顧客喝！　她食道灼傷痛苦掙扎

▲該店最終暫停營業7天，並在官網發表道歉聲明。（示意圖，非當事人／取自銀座天一官網）



記者王佩翊／編譯

日本知名天婦羅老店「銀座天一」爆出食物中毒事件，事發當時店員誤將稀釋過的漂白水當作常溫水拿給顧客飲用，使對方喉嚨劇痛、緊急送醫。而被發現後，甚至還企圖將漂白水倒掉滅證，並對嚴重不適的客人視若無睹，絲毫沒有悔意與緊急應對。最終該名顧客因為誤飲次氯酸鈉導致急性中毒，需要住院3至5天。

根據FLASH報導，日本一對夫妻8月31日晚間到銀座天一的銀座三越分店用餐，當時一進店內，妻子因為口渴就先向店員要了一杯去冰的常溫水，隨後開始點餐。但是點完餐後，店員還是沒有提供水，因此又再次請店員提供飲用水。

隨後女店員將兩夫妻點的2杯烏龍茶與1杯水端上桌，口渴的妻子立刻大口喝水，怎知卻發現水中有奇怪的惡臭，因此向吧台內的店長表示，「這杯水有問題！」然而店長卻無視兩人，於是妻子只能向把水端來的女店員再次重申水有異味，但是對方也沒有任何反應。

妻子再次聞了杯中的水，發現的確有明顯的刺激性臭味，於是把杯子拿給丈夫，沒想到女店員竟然當場一句話不說就奪走杯子，並直接走回廚房。隨後妻子的喉嚨開始感到劇痛，擔心女店員拿走杯子會滅證，於是追了上去，沒想到就看到女店員正準備將杯中的水倒掉，因此立刻奪回水杯。

丈夫聞了聞水後，發現杯中的飲用水有強烈的鹽酸刺激味。妻子對於不作為的店員深感憤怒，因此當場報警。由於妻子喉嚨疼痛越發嚴重，於是丈夫立刻將手機拿過來接聽，並讓妻子當場催吐。此時女店員與男店長不但沒有幫忙，甚至還直言，「請不要在這裡做這種事，會造成我們的困擾，請去廁所。」毫無悔意。

警方獲報趕往現場後，妻子因為症狀越來越嚴重，只能趴在吧台上，痛苦不已，店家看到警方到來，這才假惺惺地端上正常的飲用水。

經過警方調查，該店平時會用不鏽鋼水瓶裝天婦羅醬汁，並在清潔時倒入稀釋過的漂白水清潔，而當時女店員誤將裝有漂白水的水瓶當作是飲用水的水瓶，直接倒水給顧客喝。對於這個說法，男子則不買帳，她認為店家拿來裝飲用水的水壺與不銹鋼水瓶長得天差地遠，根本不可能搞錯。

誤飲稀釋漂白水的女子最終被救護車送往醫院急救，而急診室醫師診斷，女子因誤飲含有次氯酸鈉的水，導致急性中毒，由於有腐蝕性食道炎和食道穿孔的危險，需要集中治療並觀察，因此必須住院3至5天。

令人不敢相信的是，發生食物中毒的銀座天一隔日竟然還照常營業，直到收到東京都中央區保健所的勒令停業處分後，才停業7天。