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金正恩抵達海參崴！俄防長蕭依古陪同視察超音速飛彈　登反潛護衛艦

▲▼金正恩16日上午抵達海參崴，和俄國國防部長蕭依古接受儀隊歡迎。（圖／路透）

▲金正恩16日上午抵達海參崴，和俄國國防部長蕭依古接受儀隊歡迎。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩受邀訪俄，今日（16）搭乘綠皮防彈專用列車南下抵達海參崴附近，在俄國國防部長蕭依古陪同下，參訪阿爾喬姆空軍飛行基地，蕭依古向他展示「普丁的自尊心」極超音速飛彈Kh-47，該飛彈能讓敵方難以攔截，金正恩甚至興奮到觸摸彈頭，接著兩人視察俄軍太平洋艦隊，登上反潛護衛艦。

根據俄媒《國際文傳電訊社》，金正恩16日搭乘專用列車南下俄羅斯濱海邊疆區，並搭乘黑色座車抵達海參崴國際機場附近、克涅維基空軍飛行基地，俄方出動儀隊歡迎金正恩來訪，並由蕭依古陪同其參訪俄羅斯航空太空軍的主要裝備和設施。

▲▼金正恩16日在俄國防部長蕭依古陪同下，參訪海參崴附近的空軍飛行基地。（圖／路透）

▲▼金正恩16日在俄國防部長蕭依古陪同下，參訪海參崴附近的空軍飛行基地。（圖／路透）

▲▼金正恩16日在俄國防部長蕭依古陪同下，參訪海參崴附近的空軍飛行基地。（圖／路透）

蕭依古首先向金正恩展示，俄國總統普丁一項最引以為傲的「超級兵器」極超音速（高超音速）匕首（Kinzhal）飛彈Kh-47，據稱其射程高達2000公里、且速度達到10馬赫（最高時速1萬2350公里），不僅能在每個飛行階段進行規避動作，更可攜帶常規彈頭或核彈頭，可以從米格-31戰鬥機上發射，普丁宣稱該款飛彈能讓敵方難以攔截。

俄羅斯航空太空軍遠程航空兵司令謝爾蓋•科比拉什（Sergey Kobylash）向蕭依古和金正恩報告匕首飛彈Kh-47的戰鬥能力與技術特性，金正恩甚至直接用手觸摸匕首飛彈的彈頭，展現他對俄國發展極超音速飛彈產生的高度興趣。

▲▼金正恩觸摸俄國極超音速匕首飛彈的彈頭。（圖／路透）

▲金正恩觸摸俄國極超音速匕首飛彈的彈頭。（圖／路透）

金正恩此次出訪，更是直接獲得能夠近距離觀賞構成俄軍空中核武戰力組成要素的圖-160轟炸機、圖-95MS戰略轟炸機、圖-22M3戰略轟炸機的機會，上述皆屬於可以攜帶核武的遠程戰略轟炸機，尤其這些轟炸機和匕首飛彈皆被普丁投入「烏克蘭特別軍事作戰」，活躍於戰場上。

金正恩對於俄軍轟炸機如何發射飛彈抱持關注，為此蕭依古還特別解釋，上述幾款轟炸機能夠從莫斯科飛到日本、再從日本飛回來；蕭依古還向金正恩介紹俄國空軍最新款戰鬥機的蘇愷-34、蘇愷-30SM、蘇愷-35S、蘇愷-25SM3。

▲▼金正恩16日抵達參崴，登上俄軍太平洋艦隊薩波什尼科夫元帥反潛護衛艦。（圖／路透）

▲▼金正恩16日抵達參崴，登上俄軍太平洋艦隊薩波什尼科夫元帥反潛護衛艦。（圖／路透）

▲▼金正恩16日抵達參崴，登上俄軍太平洋艦隊薩波什尼科夫元帥反潛護衛艦。（圖／路透）

隨後，蕭依古帶著金正恩來到停靠在海參崴的俄軍太平洋艦隊薩波什尼科夫元帥反潛護衛艦（Marshal Shaposhnikov, DDG）並且登上該艦，而俄國早從數年以前就針對該艦實施現代化工作，金正恩在受到艦長謝爾蓋•梅爾庫洛夫的迎接後，向俄國斯海軍總司令葉夫梅諾夫上將聽取魚雷砲管、反潛火箭深彈發射器RBU-6000的說明。

《美聯社》指出，被用於投入俄烏戰爭的遠程口徑巡弋飛彈，也被包含在金正恩出訪時的報告內容。至於俄羅斯國防部所公開的影像中，可以發現金正恩在現場談論，北韓才於上周下水儀式對外公開的「戰術核攻擊潛艇」。

金正恩在簽名簿上寫道，「守護正義與和平的....」，同時他獲得俄方贈送軍艦模型。

▲▼金正恩在簽名簿寫下，「守護正義與和平」。（圖／路透）

▲金正恩在簽名簿寫下，「守護正義與和平」。（圖／路透）

南韓《韓聯社》指出，對於外界懷疑俄羅斯正和北韓進行武器貿易或提供軍事技術，俄國克里姆林宮強調，俄方並未和北韓締結任何協議；然而，外媒依舊關注金正恩時隔4年5個月出訪俄國時，為何行程大都聚焦在俄國重要軍事設施。

接下來，金正恩將前往遠東聯邦大學參訪。

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