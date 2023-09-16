美國海軍實力陷危機？　美媒：中國造艦能力是美國的232倍

▲美國海軍核動力攻擊潛艦「春田號」。（圖／Facebook／U.S. Navy Korea）

文／中央社

美國「財經內幕」（Business Insider）雜誌網站根據一份外流的美國海軍情報指出，中國的造艦能力是美國的232倍。

報導指出、一份外流的美國海軍簡報用幻燈片7月在網路上流傳，幻燈片標題「中美海軍戰力比一比」（PLAN vs. USN Naval Force Laydown），且被標示「非機密」。

根據幻燈片中的數據，中國造船廠的產能2320萬噸，比美國的不到10萬噸高出232倍之多。

幻燈片似乎還比對兩國海軍的「作戰力量構成」，計算包括「作戰艦艇、潛艦、獵雷艦、大型兩棲艦艇、大型作戰支援輔助艦艇」等。

福斯新聞（Fox News）一篇14日的報導引述美國海軍發言人稱，外流的簡報幻燈片並非偽造，還說幻燈片「呈現中國造船能力的背景及趨勢」。

美國海軍發言人說：「幻燈片是由海軍情報局（Office of Naval Intelligence）根據多個公開來源所製作，是戰略競爭整體簡報的一部份。」

中國一直在努力增強海軍實力，據美國海軍研究所（US Naval Institute）一份2021年的報告，中國海軍陣容執世界牛耳，擁有超過355艘艦艇的規模。

五角大廈2022年針對中國軍事發展的年度報告進一步預測，中國艦隊到2025年底時將增至400艘艦艇，2030年底時達440艘。

相較之下，根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）2021年所做的報告，美國艦隊的規模只有296艘艦艇。

儘管如此，美國海軍仍被公認為世界最強。時任美國國防部度長的艾斯培（Mark Esper）於2020年表示，就算美國停止造船，中國也需要多年才能追上，這是因為美國海軍有豐富的經驗和技術能力。