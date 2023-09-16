美聯合航空疑「客艙失壓」返航！　8分鐘內急降8534公尺

▲美國聯合航空（United Airlines）。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國聯合航空（United Airlines）一架班機14日起飛不到1小時就出現客艙失壓跡象，機長緊急調頭返回紐澤西州的紐華克機場，甚至在8分鐘內急降8534公尺，所幸全機人員平安。

根據CNN報導，美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）在聲明中指出，聯合航空一架波音777客機14日半夜12時25分左右，回報飛機出現壓力問題，要求調頭返回紐華克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）。

#INCIDENT | United Airlines flight UA510, a Boeing 777 bound for Rome, made a precautionary return to New York (EWR) due to pressurization system problems earlier today.



The flight diverted as it approached Nova Scotia outbound, and descended below 10,000 feet for the return to… pic.twitter.com/vXgyjpedZ2 — AviationSource (@AvSourceNews) September 14, 2023

當時這架飛機載有270名乘客、14名機組人員，準備從紐澤西飛往義大利羅馬，結果起飛一個多小時後就出現客艙失壓跡象，機長緊急降低飛行高度並回報返航。根據世界航班追蹤網站FlightAware數據，班機的飛行高度在短短8分鐘內，3萬7000英尺（約1萬1277公尺）緊降到9000英尺（約2743公尺）以下。

這架客機最後於14日凌晨平安降落，全體人員平安。聯合航空指出，機艙並未真的出現失壓狀況，乘客們的氧氣面罩也沒有掉落，但機師們無從確認。

目前該班機乘客已經被安排到另一個航班，並於14日凌晨3時30分左右自紐華克機場起飛，並在當地時間下午5時抵達羅馬，比原定抵達時間晚了約6小時。