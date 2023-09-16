懷孕5月得腦癌！她「拒墮胎」決心生下來　醫判剩幾個月可活

▲塔莎拒絕墮胎接受化療，去年10月順利產女，但如今只剩幾個月壽命。（圖／翻攝自Facebook／Tasha Kann，下同。）



記者吳美依／綜合報導

來自美國密西根州的塔莎（Tasha Kann）懷胎20周時，被診斷出罹患腦癌，但她拒絕醫師建議，不願墮胎以接受化療，雖然去年10月順利產下健康女嬰，不久後就被發現癌細胞擴散，如今恐怕只剩下幾個月的壽命。

塔莎懷上第二胎期間，某天以為自己中風了，接受電腦斷層（CT）等檢查，才發現腦部長出分化不良星細胞瘤，也就是一種罕見的惡性腫瘤。醫師建議，生存機率最高的方法，就是終止妊娠並立刻展開治療，但卻被拒絕了。

接下來，塔莎堅持生酮飲食、經常運動並且服用營養食品，2022年10月順利迎接女兒。她和丈夫泰勒（Taylor）還沉浸在迎接新生命的喜悅，未料今夏情況惡化，被診斷出腦膠質瘤病（Gliomatosis Cerebri），這是一種高侵襲性的腫瘤，會影響中樞神經系統與腦葉。

塔莎13日接受《福斯新聞》採訪時表示，如果病情真如醫師所說的那麼嚴重，那即使墮胎也沒有幫助，「我的寶寶終究與癌症無關，所以殺害她也不能消除癌症。她是我的寶寶，我知道讓她活下去意味著上帝讓我活下去。」丈夫泰勒也說，「我知道，當她做出這個決定時，她的心意已決。而我也知道，一切都會沒事的。」

如今，塔莎仍堅持不接受任何化療或放射性治療，而是與丈夫定期前往德州休士頓一間綜合癌症治療中心，尋求替代性的免疫療法，「密西根州的腫瘤學家告訴我，他們再也沒有什麼能夠真正幫助我了。」儘管她還在與病魔奮鬥，但為了生下女兒一切都值得，「她是一個奇蹟。」