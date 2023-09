摩洛哥強震3000死！　老師「拿點名單」痛喊：全班32個孩子都沒了

▲摩洛哥8日發生規模6.8強震,造成將近3000人死亡,倖存的孩子站在廢墟之中。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

摩洛哥8日發生規模6.8強震,造成將近3000人死亡,尤其在靠近震央阿特拉斯山脈(Atlas Mountains)的偏遠山村死傷慘重。有一名小學老師表示,她因休假離開村子,但班上32個孩子全都不幸罹難,「我拿著點名表一個一個找,直到劃掉最後一個名字,他們都死了。」

根據BBC報導,住在馬拉喀什(Marrakech)的法迪爾(Nesreen Abu ElFadel)是阿達塞爾村(Adaseel)的小學老師,地震發生後她立刻趕回村內,拿著點名表想要找回班上32名學生,結果發現孩子們全都在地震中罹難。

Morocco earthquake: The teacher who lost all 32 of her pupils https://t.co/obFII5rmYT