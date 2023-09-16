摩洛哥強震3000死！　老師「拿點名單」痛喊：全班32個孩子都沒了

▲摩洛哥8日發生規模6.8強震，造成將近3000人死亡，倖存的孩子站在廢墟之中。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

摩洛哥8日發生規模6.8強震，造成將近3000人死亡，尤其在靠近震央阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）的偏遠山村死傷慘重。有一名小學老師表示，她因休假離開村子，但班上32個孩子全都不幸罹難，「我拿著點名表一個一個找，直到劃掉最後一個名字，他們都死了。」

根據BBC報導，住在馬拉喀什（Marrakech）的法迪爾（Nesreen Abu ElFadel）是阿達塞爾村（Adaseel）的小學老師，地震發生後她立刻趕回村內，拿著點名表想要找回班上32名學生，結果發現孩子們全都在地震中罹難。

Morocco earthquake: The teacher who lost all 32 of her pupils https://t.co/obFII5rmYT — BBC News (UK) (@BBCNews) September 15, 2023

法迪爾悲痛表示，「我回到村子，開始詢問我的孩子們在哪裡，『索馬雅在哪？你在哪裡？你有看到這個女孩嗎？這個男孩在哪裡？』結果幾個小時後終於得到答案，他們全都死了。」法迪爾說，「我拿著點名表，在一個接一個學生的名字上畫線，直到劃掉32個名字，他們都死了。」

法迪爾說，她有一名6歲的學生Khadija在地震中身亡，當時救援人員發現她的屍體躺在哥哥和2位姊妹的中間，地震發生當下他們都躺在床上，應該是已經睡著了，「Khadija是我最喜歡的學生之一，她很棒、很聰明、很喜歡唱歌，她常常來我家玩，她也非常熱愛學習。」

▲強震造成530間學校遭受不同程度的破壞，受災最嚴重的地區已全面停課。（示意圖／達志影像／美聯社）



法迪爾表示，儘管生活困難，但Khadija的父母都認為上學才是最重要的事，「我們的最後一節課是8日晚上，正好是地震發生前5個小時，我們當時正在學習摩洛哥的國歌，準備禮拜一（11日）早上在全校師生面前唱這首歌。」

摩洛哥8日晚間發生的規模6.8強震造成近3000人死亡，靠近震央阿特拉斯山脈的偏遠山村死傷慘重，許多村落幾乎是被夷為平地。官方指出，這起地震共造成530間學校遭受不同程度的破壞，有一些已經完全倒塌，目前受災最嚴重的地區已全面停課。

許多人說法迪爾當天不在村內非常幸運，但她卻表示自己現在仍難以接受，「也許有一天當政府重建學校，重新開始上課時，我們可以紀念這32個孩子，說一說他們的故事。」