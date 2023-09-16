戴隱形眼鏡險失明！她「細菌感染」角膜慘潰瘍　等移植才救回視力

▲女子因為錯誤配戴隱形眼鏡導致角膜潰瘍。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

英國一名妙齡女子配戴隱形眼鏡後，因眼睛出現刺激搔癢而就醫，怎知卻被醫師告知她的眼睛因為細菌感染，角膜嚴重潰瘍，有可能會導致永久性的失明。儘管醫師試圖使用抗菌眼藥水治療，但因為潰瘍始終無法癒合，因此最終只能選擇透過角膜移植來挽救視力。所幸目前女子的視力已經有所改善，有望能在10月完全恢復。

根據《每日郵報》報導，英國威爾斯卡地夫（Cardiff）一名25歲女子卡斯拉科（Steph Carrasco）眼睛不適，因此前往眼科檢查，她原本以為只是配戴隱形眼睛造成的輕微不舒服，沒想到經檢查後，卻發現是角膜遭到細菌感染，且早已嚴重潰瘍。

▲25歲的卡斯拉科如果再晚些就醫，恐將失明。（圖／翻攝自X）

卡斯拉科的角膜出現一個開放性的傷口，隨即被轉院至另一間眼科專科醫院，並住院了1周。醫師試圖縮小潰瘍的大小，每天替她滴72滴的抗菌眼藥水。醫師指出，大多數角膜潰瘍可能會留下疤痕，導致永久性失明或視力降低，不過通常使用抗菌眼藥水或抗生素眼藥水就能治療，然而卡斯拉科的情況卻不太樂觀。

在經歷1周的密切住院治療後，醫師發現卡斯拉科的角膜潰瘍遲遲無法癒合，由於別無選擇，只能等待角膜移植以挽救視力。所幸在接受角膜移植手術後的卡斯拉科已經陸續恢復，目前她的視力已經有所改善，有望可以在10月回到原來的標準，屆時她也能重返正常生活，並回到工作崗位。

醫師指出，配戴隱形眼睛的人容易罹患角膜潰瘍，而根據NHS統計，如果帶著隱形眼鏡過夜，角膜潰瘍的風險將會增加10倍。因為細菌可能藏在未經清潔的隱形眼鏡上，且鏡片邊緣的刮痕也可能刮傷角膜，使角膜更容易被細菌感染。