美「機場安檢員」是扒手！X光機前摸走旅客錢包　得手1.9萬

記者王佩翊／編譯

美國佛羅里達州邁阿密國際機場竟有安檢員在X光機前假裝檢查手提行李，實則偷竊旅客錢包，多名安檢員甚至還相互打掩護，而他們自以為神不知鬼不覺的行為卻也被身後的監視器拍下。如今整個犯案畫面曝光，被逮的2名涉案安檢員也面臨竊盜指控。

根據CNN報導，邁阿密國際機場3名任職於運輸安全管理局（TSA）的安檢人員，因涉嫌於6月29日在行李安檢X光機前翻動旅客的手提行李，並從中掏出錢包，取出現金放進自己的口袋內，7月被依偷竊嫌疑逮捕，不過其中一人的指控已被撤銷，目前一人正在進行認罪協商，另一人則是面臨竊盜罪指控。

▲▼安檢員假意整理行李實則行竊。（圖／邁阿密戴德郡政府）

根據檢方提供的機場監視器畫面，33歲的威廉斯與20歲的岡薩雷斯站在X光掃描機前，假意整理旅客行李，並推動輸送帶上的托盤，但卻趁機打開旅客包包拉鍊，並掏出錢包偷竊。從畫面中可以清楚看到，兩人分工明確，威廉斯打開行李拉鍊，岡薩雷斯隨即將手伸進旅客的行李內搜刮財物，掏出後更迅速放進口袋內。

兩人自以為無人發現，殊不知身後的監視器清楚拍下整個犯案過程。根據調查，兩人從其中一名旅客的錢包中偷走600美元（約新台幣1.9萬元）。