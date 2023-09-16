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「Kobe巨型塗鴉」恐遭清除！房東想塗掉賣廣告　數千人連署反對

▲▼位於洛杉磯的Kobe巨型塗鴉。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於洛杉磯的Kobe巨型塗鴉是許多球迷的心靈支柱。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電

美國籃球明星布萊恩（Kobe Bryant）3年前直升機失事過世，洛杉磯各地出現紀念他的大型噴漆塗鴉。其中一處最近傳出恐遭屋主清除，引發數千人連署請願。

多家電視台SNG車今天在市中心一家健身房前連線。這棟建築的外牆上，約兩層樓高的柯比．布萊恩與女兒吉安娜（Gianna）畫像成為新聞焦點。

畫中布萊恩與女兒穿著籃球衣，互相深情對望，背後都有天使翅膀。

布萊恩與吉安娜2020年1月26日因直升機失事喪生。意外發生不到一週，這幅壁畫就出現在洛杉磯市中心。

壁畫出自一名街頭塗鴉創作者，他在社群軟體Instagram上化名sloe_motions，作畫地點離布萊恩奉獻20年職籃生涯的湖人主場只有幾條街。

▲▼位於洛杉磯的Kobe巨型塗鴉。（圖／達志影像／美聯社）

▲健身房老闆莫蘭近日收到房東電郵，要求她9月30日前清除壁畫。（圖／達志影像／美聯社）

健身房老闆莫蘭（Cecilia Moran）在電視台的訪問中說，近日收到房東電郵，要求她9月30日前清除壁畫，房東打算將這一塊建築外牆拿來賣廣告。

布萊恩效力湖人20個球季，贏得5次美國職籃（NBA）總冠軍、18度入選明星賽，對洛杉磯這座城市意義重大。

莫蘭說，柯比過世和隨後而來的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，對洛杉磯人來說是重大打擊，但這幅壁畫在這段期間成了人們希望的燈塔，撫慰人心。

請願網站Change.org已有近3000人參與連署，反對屋主清除這一幅壁畫。發起人主張，布萊恩與女兒的畫像對當地社區具有重要的文化意義，布萊恩對籃球與慈善事業的貢獻重大，已經是洛杉磯的一部分。

發起連署的理由也提到，布萊恩過世之後，這幅壁畫安慰了無數哀傷的心，成為球迷聚集懷念布萊恩的重要地標之一。發起連署的理由也認為，保留這一幅壁畫有助於把布萊恩的精神傳承給下一代年輕人。

布萊恩影響深遠，不只這一處成為新聞焦點的壁畫，還有網站KOBEMURAL.COM，專門整理地點。根據網站，超過630處布萊恩壁畫遍及全世界45個國家，南加州超過300處。

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