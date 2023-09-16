明星教練2年逞慾400次！　15歲女網選手「一天被性侵3次」

▲法國青少女網球明星教練多次性侵女選手。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

法國網球選手柯西（Angelique Cauchy）出庭作證，指控明星教練格迪斯（Andrew Geddes）從她12歲開始性侵她超過400次，甚至一天內逞慾3次，而網球俱樂部得知後也未處理，造成柯西身心受創，網球之路也幾乎毀滅。

根據《太陽報》報導，現年36歲的柯西從小就嶄露出網球天賦，在12歲時更是青少年網球排名第二的明星選手，因此在1999年選擇與知名教練格迪斯合作，沒想到卻是噩夢的開始。

EXCLUSIVE: 'I was r@ped 400 times': French tennis star, Angelique Cauchy reveals horrible ordeal she endured at the hands of her coach when she was 12 pic.twitter.com/gVU7FclkcK — The Shade Room of the (@slimsticksPR) September 15, 2023

柯西在法庭上指出，格迪斯從她12歲開始就會對她做出許多性騷擾舉動，直到15歲時，格迪斯開始性侵她，「我告訴他，不應該這麼做，這樣是不對的，我不想這樣。」但格迪斯卻回答她，教練和學生之間有時本來就會發生這種情況，「我們在一起的時間很長，這很正常。」

柯西說，格迪斯在短短2年間性侵她超過400次，有時一天內甚至會被強姦多達3次，讓她多次想過要結束生命。柯西表示，自己並非唯一的受害者，「在網球界，他對年輕女孩的行為不檢點是眾所皆知的。」但是當有受害女性向俱樂部投訴時，俱樂部的回應卻是，「是的，但是他（格迪斯）能帶給我們獎牌。」

現年55歲的格迪斯一直是法國青少年網球的明星教練，直到2021年因性侵4名年齡在12至17歲間的女球員，才被法院重判18年，目前已入獄服刑，柯西也才勇敢站出來，訴說自己過去所遭受的暴行。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995