明星教練2年逞慾400次！　15歲女網選手「一天被性侵3次」

▲法國青少女網球明星教練多次性侵女選手。(示意圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

法國網球選手柯西(Angelique Cauchy)出庭作證,指控明星教練格迪斯(Andrew Geddes)從她12歲開始性侵她超過400次,甚至一天內逞慾3次,而網球俱樂部得知後也未處理,造成柯西身心受創,網球之路也幾乎毀滅。

根據《太陽報》報導,現年36歲的柯西從小就嶄露出網球天賦,在12歲時更是青少年網球排名第二的明星選手,因此在1999年選擇與知名教練格迪斯合作,沒想到卻是噩夢的開始。

EXCLUSIVE: 'I was r@ped 400 times': French tennis star, Angelique Cauchy reveals horrible ordeal she endured at the hands of her coach when she was 12 pic.twitter.com/gVU7FclkcK