女和男友逛夜市「狂比540手勢」　路人秒懂報警救一命

▲女子與男友一起逛夜市，卻不斷偷比「540」手勢求救。（圖／TikTok@hazrulhaliliceokaw）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞網友哈茲魯（Saya Hazrul）逛夜市時，注意到一名女子行為怪異，雖與男友同行，卻不斷與路人眼神接觸，並且偷偷比出「540」手勢。他意識到女子身處危險之中，趕緊通報警局，最後成功解救女子逃離家暴男友掌控。

哈茲魯在TikTok分享，他發現異狀後，趁隙詢問女子發生什麼事，對方才偷偷表示自己遭吸毒男友虐待，不但被綁起來痛毆，還澆淋熱水燙傷，衣服遮掩的皮膚上，滿是傷痕和瘀青。

哈茲魯報警後，也向夜市攤販及工作人員求助。此時，男友似乎已察覺不對勁，一直想要離開現場，卻被一群工作人員找藉口拖住，他看見警方出現，一度激烈反抗，最終仍被帶走。

▲540手勢由加拿大婦女基金會提出。（圖／翻攝自Facebook／Canadian Women`s Foundation）



哈茲魯事後因為目擊者身分到警局作筆錄，女子父親也主動聯繫表達感激。他表示，還有很多人不知道「540」是求救手勢，希望透過影片加以推廣，也呼籲大家勇敢伸出援手。

「540手勢」又被稱為「求救訊號」、「家暴求救手勢」，若一個人感覺遭威脅或需要幫助，可於視訊或面對面接觸時使用單手做出來，成為簡單卻有效的警示工具。2020年4月14日，加拿大婦女基金會首度提出「540手勢」，起初是為了應對新冠封城期間，全球家暴案例的激增，之後透過實際案例與社群媒體，獲得廣泛認識與使用。