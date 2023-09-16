北韓「白頭血統」鍾愛名牌！金與正訪俄拿迪奧手提包　真皮網售22萬

▲金與正陪同胞兄出席加加林飛機製造廠視察時，被拍到手上疑似拿著迪奧黑色手提包。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）上半年農作物收成不理想，甚至不時傳出人民餓死街頭的慘劇，然而平壤當局除了頻頻試射飛彈，就連象徵「白頭血統」的金家女性也一樣奢華，尤其鍾愛法國奢侈品牌迪奧（DIOR），此次金與正跟隨胞兄金正恩出訪俄國，再度扮演起哥哥的貼身秘書，然而她卻被拍到手上疑似拿著迪奧的手提包。

根據南韓《韓聯社》、《朝鮮日報》，北韓最高領導人金正恩昨日（15）前往阿穆爾河畔共青城視察加加林飛機製造廠，其胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正再度扮演起貼身秘書，在哥哥簽名時隨侍在側，然而北韓官媒《朝中社》在報導中釋出的相片，卻拍到站在遠處的金與正手上拿著疑似克里斯汀•迪奧的黑色手提包。

▼金與正手持迪奧黑色手提包。（圖／翻攝自朝中社）

▲金與正手提的迪奧黑色手提包，要價960萬韓元、5.7萬元港幣。（圖／翻攝自迪奧官網）

南韓報導推測，金與正手上拿著的這款迪奧黑色手提包，應該是「大碼LADY DIOR手袋：黑色超啞光Cannage藤格紋圖案小牛皮」這款，經本記者實際在官網查訪確認，在迪奧官網上的商品編號為「M0566SLOI_M989」，在韓國官網上的售價為960萬韓元（近新台幣22.4萬元）、香港官網售價則為5.7萬元港幣（約新台幣22.3萬元）。

迪奧香港官網描述，該款Lady Dior手袋象徵品牌對高貴典雅及美麗的演繹，手袋時尚高雅、歷久彌新，採用黑色超啞光小牛皮和Cannage藤格紋圖案縫線製成，同色系金屬D.I.O.R.吊飾散發優雅魅力，且手袋附有可拆卸的幼身皮革肩帶，可手提、肩背、側背。

雖然北韓官媒釋出的相片，和迪奧官網上商品相片有著微妙的些微差異，但這有可能是因為現場採光所造成的視覺差異，尤其金與正手持黑色提包的金屬吊飾，和迪奧官網商品照片上的幾乎一模一樣。

▼金正恩簽名時，金與正隨侍在側。（圖／路透）

▲金主愛被北韓官媒鏡頭拍到，3月中前往平壤視察飛彈試射時，疑似穿上「迪奧」的黑色外套。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

據悉，先前金正恩的女兒金主愛於3月16日前往平壤順安和父親視察洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17的試射時，從官媒釋出的相片中，就被外界發現其身穿疑似法國奢侈品牌迪奧所出的「童裝連帽羽絨外套」（編號：2WBM11PUFB_Y900），在繁體中文（台灣）官網標價為新台幣7.4萬元。

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