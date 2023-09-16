美日聯合軍演10月登場！首度登島「石垣島」　離台灣僅336km

▲日本自衛隊與美軍預計於10月舉行聯合軍演。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

日本預計10月與美軍共同舉辦大規模離島防衛聯合演習「決心之龍」，而此次聯合軍演則首度將石垣島列入演習地點，而陸上自衛隊的MV-22型魚鷹式運輸機也將首度在沖繩縣內飛行。此次聯合軍演日美雙方將動員6400人參加，時間為10月14日至10月31日。

岸田政府13日進行內閣改組，新上任的防衛大臣木原稔被認為是友台派。而他上任後，防衛省隨即在14日宣布將在10月與美軍共同舉行「決心之龍」（Resolute Dragon）大規模離島防衛訓練，主要演習地點遍及九州、沖繩以及北海道，而距離台灣僅336公里的石垣島也列入範圍。

根據報導，此次演習雙方共將動員6400人，其中美軍占1400人，陸上自衛隊則占5000人。陸自原本計畫指派2800人參與軍演，不過為了讓更多部隊參加，最終仍擴大動員人數。而此次軍演目的是在西南群島，重點加強對中國的離島防衛能力。

美軍的陸戰隊與陸軍會在4月剛啟用的石垣島駐屯地日美聯合協調所展開訓練，這也是美軍首次在石垣島上演習，預計派出80人和自衛隊共同練習。

此外，這也是陸上自衛隊的魚鷹式運輸機首次在沖繩縣內飛行，演習重點在透過魚鷹將前線的傷者後送。不過沖繩縣政府目前仍因安全理由，反對魚鷹在縣內飛行。陸自強調，將會鄭重地向當地政府與居民重新說明情況。