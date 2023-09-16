回應台灣議題　聯合國副秘書長：排除任何人「都損害全球目標」

▲聯合國副秘書長穆罕默德。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

聯合國大會將在下周登場，聯合國副秘書長穆罕默德（Amina Mohammed）15日被問及台灣要求加入的問題時回應，排除任何人都可能損害達成全球發展目標的努力。

根據《路透社》報導，世界領袖將在19日至26日前往紐約市，參加一年一度的聯合國大會，今年主題為永續發展目標，這是2015年創建的「全球待辦事項清單」，包括如何應對氣候危機、達成性別平等、終結飢餓與貧窮等議題。

穆罕默德15日對記者表示，「我認為，排除任何人都會阻礙目標（的實現）。我們說過不會丟下任何人，而我認為成員國必須找到方法，確保我們不會處於排斥人們的情況。每個人都很重要，不論是台灣或其他地方。而我認為成員國找到解決方案非常重要。」

▲位於美國紐約市的聯合國總部大樓。（圖／達志影像／美聯社）

中國聯合國使團被要求回應時，引述了中國駐聯大使張軍14日的聲明，「所謂台灣加入聯合國是徹頭徹尾的錯誤說法。首先，世上只有一個中國，而台灣是中國領土不可分割的一部分。」聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）也強調支持一中政策，「我們不打算丟下任何一位中國人民，而我們支持所有中國人民，但我們堅持一中政策。」

根據1971年聯合國決議案，承認中華人民共和國為中國在聯合國的合法代表。但台灣長期呼籲聯合國將其納為成員，支持者宣稱，這項決議案從未排除台灣入聯的可能性。

台灣外交部長吳釗燮14日接受《外交政策》訪問時說，台灣取得聯合國成員資格「非常困難」，但是仍有希望，「關於台灣與中國必須保持和平的國際關注越來越多，而討論這項議題的最佳論壇將是聯合國。因此，把台灣排除在聯合國之外是不道德且不正義的，也是我們必須改變的事情。」