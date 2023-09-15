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野生猴現身人類好友葬禮　「五體投地跪拜」還伸手安慰逼哭親友

圖文／CTWANT

萬物皆有靈。印度農村一名男子因餵食住家附近猴子，與對方結下不解之緣，感情甚至延續到男子亡故之後，猴子在葬禮當天出現，五體投地與男子親友們一起哀悼，還伸手安慰傷心的家人，讓旁人看了既暖心又不捨。

據《每日星報》報導，這隻猴子10日走到老朋友維爾馬（Chandanlal Verma）家中，掀開遮住維爾馬遺容的布，不斷凝視著老友臉龐，接著更把整個身體趴在地上，做出向維爾馬跪拜致意的動作，讓所有人大感意外。

野生猴現身人類好友葬禮　「五體投地跪拜」還伸手安慰逼哭親友

▲猴子到男子家中致哀。（圖／翻攝自推特）

更令人驚訝的，是猴子還靠近其中一名哭泣女子，把手放在對方膝蓋上，似乎在安慰女子。死者家屬透露，維爾馬生前會特別在小屋裡留農作物，讓附近動物免於飢餓，每天還會在屋裡和猴子分享自己的食物。

動物專家表示，猴子凝視維爾馬遺容的行為，是在確認對方是否真的離開人世。類似事件也曾發生在斯里蘭卡，一名每天餵食猴子的男子去世後，被餵食的猴子同樣出現並凝視棺材裡的好友，接著擁抱甚至親吻了對方，並在移棺時面露愁容。

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