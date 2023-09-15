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基隆中元祭癸卯、甲辰年手爐交接　張廖簡姓宗親會傳承百年文化

▲基隆中元祭癸卯、甲辰年手爐交接。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆老大公廟隆重舉行「關龕門」儀式。基隆市副市長邱佩琳（中）、基隆市議長童子瑋（左）、今年當值郭姓宗親會主委郭慶全（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

傳承已有169年歷史的鷄籠中元祭，今（15日）傍晚於老大公廟隆重舉行「關龕門」儀式。儀式由基隆市副市長邱佩琳、主普郭姓宗親會及各宗親會代表代表一同參與，共同扣上鎖頭、關上龕門，請「好兄弟」回到冥間。隨後眾人前往基隆慶安宮進行交接手爐的儀式，由輪值主普郭姓宗親會將「手爐」移交給明年輪值的張廖簡姓宗親會，透過交接儀式，開啟2024甲辰鷄籠中元祭的序幕。

關龕門儀式由道長帶領主普郭姓宗親會等貴賓，進行淨壇、恭讀疏文敬告天地，並依循古禮上香、獻花、獻果；再將裝有登記簿、鑰匙的錦盒取出，記錄關龕門時辰及姓名後，鎖上門鎖，完成整個關龕門儀式。

▲基隆中元祭癸卯、甲辰年手爐交接。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲記錄關龕門時辰及姓名後，鎖上門鎖，完成整個關龕門儀式。

雖然今天是農曆八月初一，農曆七月已過，但依照往例，老大公廟會晚一天關門，讓「好兄弟」來得及返回冥間，這同時也體現了鷄籠中元祭悲天憫人、博愛普施的精神。接下來的交接手爐儀式在慶安宮舉行，在各姓宗親會的見證下，明年輪值主普的張廖簡姓宗親會代表，從今年當值的郭姓宗親會主委郭慶全的手中，接下手爐，象徵著中元祭文化的永續傳承。

副市長邱佩琳表示，今年的中元祭活動之所以能夠如此順利圓滿，歸功於郭姓宗親會以及其他相關單位的合作和努力。她強調，相信中元祭每年都能帶來精彩的表現，為民眾提供難忘的文化體驗。

▲基隆中元祭癸卯、甲辰年手爐交接。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆中元祭癸卯、甲辰年手爐交接。

透過線上直播關龕門儀式，同時回顧過去這1個月的相關科儀，從開燈夜開始，再來是開龕門、豎燈篙、送燈獻敬、開燈放彩、施放水燈頭、中元普度、跳鍾馗、關龕門一直到交接手爐，鷄籠中元祭保持了傳統文化的核心價值和精髓，實現了民俗文化的永續發展。

▲基隆中元祭癸卯、甲辰年手爐交接。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆中元祭癸卯、甲辰年手爐交接。（圖／記者郭世賢翻攝）

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