第六屆青發論壇開幕　習近平賀信：兩岸青年同心同行，攜手打拚

▲第六屆「海峽兩岸青年發展論壇」 開幕式。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／浙江杭州報導

第六屆「海峽兩岸青年發展論壇」今15日在杭州舉行開幕式，來自海峽兩岸的500多位嘉賓和青年代表相聚一堂，聚焦兩岸青年交流合作。在論壇開幕會上，大陸國台辦主任宋濤宣讀中共中央總書記習近平賀信，內容指出，歡迎台青到大陸發展築夢，希望兩岸青年透過論壇成為同心同行，攜手打拚的好朋友，一起推動兩岸和平發展。

本屆論壇由海峽兩岸交流中心、浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會、台灣中華青雁和平教育基金會共同主辦，主題為「同心合力迎亞運，攜手共繪新藍圖」。大陸方面出席嘉賓有中共浙江省委書記、省人大常委會主任易煉紅，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱在開幕會上致辭並出席主論壇。洪秀柱這次率台灣上百位青年出席，將在杭州展開為期5天4夜的參訪，昨先會見易煉紅，今上午會見宋濤。

易煉紅指出，「浙江將始終秉承兩岸一家親的理念，一如既往的為台灣青年來浙江學習、就業、創業、發展提供機遇。」這次中華台北代表團共有500多名運動員參與亞運，將參加33個大項、47個分項、254個小項的比賽。「很希望台灣的選手多拿獎牌、多拿金牌。」

▲大陸國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

宋濤致辭，發表個人談4點看法。第一，攜手為實現民族偉大復興和拼搏奮鬥。第二，攜手為推動兩岸關係和平發展和努力奮鬥。第三，攜手為建設中華民族現代文明而共同奮鬥。第四，攜手為完成祖國統一大業而不懈奮鬥。

宋濤強調，「堅持九二共識，反對台獨，兩岸關係才能和平發展。還有台海柴火，兩岸同胞的利益扶持才有保障，兩岸關係好，台灣才會好。」

宋濤進一步指出，「民進黨當局勾連外部勢力挑釁，犧牲台灣同胞利益，把台灣帶向兵凶戰危的險境，把台灣青年推向危險的戰爭，『青春最美好，和平最寶貴』。當前兩岸關係處於關鍵時刻，面臨的重要抉擇，希望兩岸青年堅守民族大義，堅決反對台獨分裂和外來干涉，推動兩岸關係回到和平發展。」

▲中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱。（圖／記者任以芳攝）

洪秀柱在致辭中介紹，第19屆亞運將在杭州盛大開幕，杭州亞運會報名的規模創歷屆之最，來自台灣的選手人數也創新高、有500多人。「感謝杭州市民給予台灣選手最大的歡迎與照顧，要讓台灣選手在杭州亞運感受『家』的主場氛圍」，我們兩岸觀賽民眾一起為兩岸的選手加油。

洪秀柱提及兩岸體育一段歷史背景，1981年依據「洛桑協議」，台灣以中華台北（Chinese Taipei）的名義重新參與奧運，正是兩岸放下歧見，攜手並進的重大轉折，這個奧運模式的建立，維護台灣參加國際體育賽事的權益。

洪秀柱說，1989年中華奧會跟中國奧會在香港簽署的協議，隔年第11屆亞運由中國大陸首次在北京承辦，當時台灣闊別亞運20年以後，第一次以「中華台北」之名參加亞運，當台灣選手400多名的隊員在入場的時候贏得全場的歡呼，這一幕象徵著奧運相互理解，促進友誼的和平精神。

洪秀柱表示，「奧運模式如同作為兩岸關係定海神針的『九二共識』，代表著兩岸以智慧來化解僵局，並在務實，和平與合作的前提下，為推動兩岸交流創造條件。」數十年來兩岸關係雖然有跌宕起伏，但雙方體育界為了推動兩岸的體育發展，總是盡力破除政治的發展，期盼未來有更多的交流互動，為兩岸的互動累積更多的善意與成果。

海峽兩岸青年發展論壇已經成功舉辦六屆，累計2600多名兩岸青年踴躍參加，已經成為兩岸青年交流交往交心的重要平台。論壇也聚焦青年需求導向，推出惠及台青「八項舉措」「三大行動」，5年來吸引3700多名台青來浙實習就業創業。