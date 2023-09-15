學校被工廠包圍又是高比例弱勢生　獲廠商經費設備贊助支持

▲觀音產業園區廠商協進會暨學校周邊友好廠商捐贊助樹林國小校門修繕工程經費及設備。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

被北部最大工業區「觀音工業區」工廠包圍的桃園市觀音區樹林國小今日舉行周邊廠商捐贈經費及設備儀式，校長楊千慧表示，樹林國小學童弱勢家庭比例高達7成以上，婆婆媽媽最愛看的大愛電視台演出弱勢家庭劇情，真實的在樹林國小每天上演，還好有一群很認真的老師們，用最大的愛跟包容讓小朋友成長，更慶幸和感謝有廠商老闆們用經費和設備在背後支持。

▲校長楊千慧代表致贈感謝狀。（圖／記者楊熾興攝）

觀音產業園區廠商協進會理事長蔡秋雄今日下午率領幾乎全員到齊的20位理監事出席捐贈儀式，包括立委黃世杰、市議員吳進昌、許更生等民代與會，蔡秋雄表示，獲黃世杰立委啟發贊助弱勢學生，又在今年五一勞動節慶祝會上應邀前來表演的樹林國小舞獅隊團表現的很好，他卻發現鞋子是破的，衣服零亂不整齊，他想觀音工業區有這麼多廠商，應該有能力讓學校得更多的資源，所以號召廠商捐贈幫助樹林國小，為教育事業和學生的成長盡一份心力，相信樹林國小會培養出更多優秀人才。計有觀音產業園區廠商協進會捐43萬元、亞東石化捐2萬元、亞東綠材捐2萬元，錦美紙業捐3萬元、三福氣體手口月地磚乙批，另外他個人捐舞獅隊制服60件、布鞋12雙。

▲▼觀音產協會理事蔡秋雄更感於舞獅隊的小朋友鞋子破、衣服不整齊而捐贈新鞋子和衣服。（圖／記者楊熾興攝）

校長楊千慧表示，感謝觀音產業園區廠商協進會暨學校周邊友好廠商慷慨解囊贊助校門修繕工程經費學校，對於全校110位學生而言，領有低收入戶有24位超過五分之一，新住民、原住民、單親、隔代教養加起來有70位，這數據出來別人根本不能比，讓她覺得天啊！怎麼這麼多弱勢學生在學校出現，所以當老師告訴學生家庭發生狀況時，她就覺得婆婆媽媽最愛看的大愛電視台演出弱勢家庭劇情，不同的父母、不同子女組合的家庭，產生的家庭問題、社會問題卻真實在樹林國小每天上演，還好樹林有一群很認真的老師們，用最大的愛跟包容讓小孩在愛裡面成長，更慶幸和感謝有廠商老闆們用經費和設備在背後支持。她常常跟老師們講，樹林國小什麼不多，錢最多，因為只要她一開口就會有善心人士贊助經費和設備進來。