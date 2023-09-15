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金正恩攜手普丁違反安理會決議　美國、南韓開嗆：讓你們付出代價

▲▼美國、南韓外交與國防部副部長15日在首爾召開第4屆EDSCG會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國、南韓外交與國防部副部長15日在首爾召開第4屆EDSCG會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩受邀出訪俄國，和俄國總統普丁展開會談，雙方討論武器貿易、軍事技術合作。在此之際，美國與南韓在首爾召開「美韓擴大遏制戰略協議體」（EDSCG）副部長級會議，針對俄朝有可能進行軍事合作、甚至提供俄軍武器攻打烏克蘭，美國與南韓表示，將讓北韓為此舉付出代價。

根據《韓聯社》，美國、南韓的外交與國防副部長今日（15）在首爾召開第4屆的「美韓擴大遏制戰略協議體」（EDSCG）會議，是該協議體成立以後首度在南韓境內召開會議，雙方針對俄羅斯與北韓之間的軍事合作動向交換情報，討論如何強化嚇阻北韓的實際方案。

面對北韓核武與導彈威脅日益提升，美國與南韓表示，將動用外交、情報、軍事、經濟等所有手段，全力遏阻北韓持續發展核武與導彈。出席此次會議的官員，包括美國軍控與國際安全事務副國務卿詹金斯（Bonne Jenkins）、美國國防部副次長貝克（Sasha Baker），以及南韓外交部第一次長張虎鎮、國防部次長申範澈。

詹金斯表示，「我們（在此次會議上）針對俄羅斯協助北韓推動非法核武研發、北韓援助俄烏戰爭一事進行討論」；張虎鎮則表示，「俄朝（俄羅斯與北韓）軍事合作嚴重違反聯合國安理會決議，將持續透過韓美之間緊密聯繫、共享情報，讓北韓付出相應的代價」。

美韓兩國將會議結果寫進聯合聲明，「針對北韓和俄羅斯之間違反聯合國安理會決議的合作，我們表達最為強烈的擔憂。關於上述合作推動北韓企圖發展非法核武與彈道飛彈技術，以及北韓透過在俄烏戰場內向俄方提供援助，其可能帶來的威脅，使我們坐下來談論威脅所擁有的涵義。我們一致同意，遵守並履行所有安理會決議相當重要。」

美韓強調，美國無法接受美國和其同盟國遭遇北韓核武攻擊，再次強調一旦金正恩政權決定使用核武，只會迎來政權覆滅的慘劇。

另外，美韓兩國代表15日下午前往位於京畿道平澤市的海軍第2艦隊司令部，參謁遭北韓魚雷攻擊而殉國的天安艦46名勇士。

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