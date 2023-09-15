為了生兒子！迷信爸「聽法師的話」長期性侵2女兒　重判無期徒刑

▲男子為了生出兒子，竟然性侵2名女兒。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

印度比哈爾邦發生一起誇張案件，一名父親因為想要兒子，前去詢問密宗法師意見，沒想到法師竟然建議他，想要有兒子的話就得性侵女兒，導致他年幼的2名女兒都被性侵，如今惡行揭發後被重判無期徒刑，妻子也被判處20年刑期。

《印度時報》報導，事件發生在比哈爾邦布克薩爾區(Buxur)，男子比諾德(Binod Kumar Singh)與妻子育有2名女兒，想要兒子的他2012年前去詢問密宗法師庫馬(Ajay Kumar)意見，結果在法師的指示下開始性侵自己的親生女兒。

幾年後，比諾德果然和妻子生下一名兒子，然而當他再去請示庫馬時，庫馬竟然告訴他，如果希望兒子能夠順利長大的話，他應該要繼續性侵女兒，這樣才能保佑兒子平安無事。

比諾德多年來遵從庫馬的話，一再性侵2名女兒，最後女兒們終於受不了，去年5月逃離家中向警方報案，這起誇張案件才終於曝光。警方透露，受害者報案時只有14歲與16歲，除了遭到父親性侵，密宗法師也有對她們下手。

檢方去年5月28日正式對涉案的比諾德、妻子、妻子的姊妹還有庫馬立案展開調查，法院本月12日判處比諾德與庫馬終身監禁，比諾德的妻子與姊妹因為協助犯罪被判處20年有期徒刑，同時也對密宗法師同夥處以7年徒刑。