日本47歲「超高齡核電廠機爐」時隔12年重啟！

▲日本高濱核電廠。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本關西電力公司15日正式重啟位在福井縣高濱町的高濱核電廠「2號機組反應爐」。這座反應爐自1975年首次啟用後，機齡已經超過47年，根據核電廠營運規定，原則上反應爐壽命僅40年，唯經過審查後則可延長至60年。如今高濱2號爐通過審查重啟，也是日本第3座機齡超過40年仍重啟的機組。

根據《朝日新聞》報導，關西電力公司7月才剛重啟高濱核電廠的1號機組反應爐，該機組自1974年首次啟用，至今已經過了48年，並成為日本國內目前運轉中的最高齡機組。而自1975年啟用的2號機組反應爐也在15日下午3時正式重啟。

根據日本當局規定，原則上核電廠機組的運轉時間為40年，唯有通過審查，才可以延長至60年。而高濱核電廠2號機組2011年11月起停止運轉，並實施定期檢查，如今則是睽違11年10個月再度重啟。據悉，原本預計更早重啟，但因福島核災後實施新規定，為配合相關法規，因此花費了更多時間。

目前日本共有3座機齡超過40年仍在使用中的核電廠機組，其中包含2021年6月重啟的美濱核電廠第3號機組、今年7月重啟的高濱核電廠1號機組，以及此次重啟的高濱核電廠的2號機組。

關西電力公司表示，如果今後的檢查都沒有出現問題，高濱2號機組將會自10月16日正式重新營運。