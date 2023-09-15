史上最貴！　黛妃「害群之馬」毛衣3650萬天價拍出

▲ 黛妃1983年再度穿這件毛衣出席馬球比賽。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國黛安娜王妃生前許多穿搭在時尚史上留下不可抹滅的影響，其中1981年穿過的「害群之馬」毛衣具有代表性意義，14日在激烈競標後以114.3萬美元（約新台幣3650萬元）落槌，不僅創下黛妃服裝中最高紀錄，也成為拍賣史上最高價的毛衣。

CNN報導，蘇富比拍賣行（Sotheby）14日在紐約舉行的拍賣會上，短短15分鐘內以114.3萬美元成交價創下新紀錄的黛妃單品並非優雅的晚禮服或罕見的設計師首飾，而是一件鄉村休閒針織毛衣。黛妃首次穿著這件毛衣公開現身是在1981年一場馬球比賽上，當時才剛和現任國王查爾斯三世訂婚不久。

此前，黛妃的服裝中成交價最高的是1989年出於設計師埃德爾斯坦（Victor Edelstein）之手的舞會禮服，今年稍早以60.48萬美元（約新台幣1932萬元）高價拍出。而14日成交的這件毛衣不僅超越這項紀錄，更是拍賣史上最值錢的毛衣。

▲ 毛衣上一排排白羊中僅有一頭黑羊。（圖／翻攝自蘇富比官網）

這件毛衣由針織時尚品牌Warm & Wonderful推出，紅底上排滿白羊圖案，胸前唯一一頭黑羊（black sheep）格外搶眼，且在英語中有「害群之馬」之意，1979年由設計師繆爾（Sally Muir）及奧斯本（Joanna Osborne）所設計。

但黛妃穿著毛衣亮相幾周後就因袖口有瑕疵為由退回，設計師馬上送上一件新的，因此還收到王室感謝信，而黛妃2年後也再度穿這件毛衣出席馬球比賽。

蘇富比原先預估毛衣成交價會落在5萬至8萬美元之間，未料經過44次喊價後價格高出14倍。繆爾及奧斯本對此聲明表示，「這件珍貴的毛衣承載黛妃永恆的遺產，很高興它找到新家。」