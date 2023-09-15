未繳稅被扣車！外送員徒步送餐　網紅贈新車「善舉」遭罵翻

▲慕哈末沙魯沙因欠繳台幣14元的路稅，機車遭到扣押，所以只能步行送餐。（圖／翻攝Aisar Khaled IG）

圖文／CTWANT

馬來西亞日前有一位外送員騎士因欠繳路稅，遭當局扣押導致摩托車，於是他開始徒步送餐。一名網紅得知後，竟直接帶外送員去買一輛新車，不過該「善舉」並沒有被稱讚，反而遭斥責是為了蹭流量，且直接忽視法律、變向鼓勵違法沒關係。

根據馬來西亞《星洲日報》報導，一位26歲的外送員慕哈末沙魯沙，因為欠繳路稅超過7個月而遭到警方扣押摩托車，所以只能步行送餐，遭網友同情。結果網紅艾薩卡（Aisar Khaled）得知後，就直接送他一輛全新的摩托車。

報導指出，慕哈莫沙魯沙也指出當時在送餐途中遇到了路檢，不過因為摩托車因路稅逾期所以被扣押，不過受訪時他有坦承車被扣押是自己的錯誤。13日早上他接到艾薩卡的電話，表示要送他一台摩托車，令他激動表示「感謝上蒼」。

▲網紅艾薩卡得知後，無條件送了該名外送員一輛機車，卻遭到網友抨擊。（圖／翻攝Aisar Khaled IG）

該事件持續發酵，13日艾薩卡就在IG上貼出帶著慕哈末沙魯沙去買新車的畫面，慕哈末沙魯沙再看到新車當下也感動得落淚，擁抱艾薩卡。原以為艾薩卡的行為是項善舉，沒想到風向瞬間轉變，他的行為反遭眾多網友指責「蔑視法律」。

陸路交通局執法組高級主任拿督洛曼就指出，「做好事是對，但也要懂得分辨是非」，認為艾薩卡不應為了流量或其他目的，無條件送他機車，根本是直接忽視法律。反而是要勸導方式要他遵守交通規則，再者，也可以為他繳納路稅跟罰款，幫他贖回摩托車。

洛曼質疑慕哈末沙魯沙是一名外送員，一天的外送費少說能賺數十令吉，怎麼會連路稅的2令吉（約新台幣14元）都付不起？「這絕對沒有無法負擔路稅費用的說詞，這是態度問題。」他表示只要繳納罰款，就可以向陸路交通局贖回車輛，該局不會無故扣押。

網紅艾薩卡專程找到慕哈末沙魯沙，並帶他去買車的行為遭到多數網友抨擊，認為這種行為是在「炫富」、「博眼球」，更是顛倒是非。「等有一天你被這種三無的摩托車撞到，他沒有駕照、沒有保險也沒有路稅，你就知道後果。」

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