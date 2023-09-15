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大馬10死空難初步調查報告出爐！　墜機後「毫無生還可能」

▲▼馬來西亞墜機。（圖／CFP）

▲馬來西亞空難造成10人死亡。（圖／CFP）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞8月發生小型飛機墜機事件，由於墜地時砸中路過轎車與機車，因此除了機上8人外，轎車駕駛與騎士也因此喪命。事發後，當局隨即搜索黑盒子，並送往國外分析，如今初步調查報告出爐，儘管並未總結事故原因，但是明確指出，由於撞擊力道與墜機後引發的火災，因此機上人員毫無生還可能。

根據《中國報》報導，發生於8月17日的雪蘭莪州牙直利大道墜機事故初步調查報告出爐，而這項調查列出了5項結果，不過並未總結出事故原因。報告指出，事故原因將會於最終調查報告中揭示與總結。

報告指出，小型飛機的機長按照現行規定取得飛行許可，並具備飛行資格，毫無問題；其次，墜機的小型飛機具備有效的飛行證書，且按照規定進行定期檢查與維護；第三，事故發生在白天，能見度清晰且氣象條件良好；第四，沒有證據能夠表明，存在著影響機長表現的失能或是生理因素；最後，由於飛機當時的減速情況、撞擊力道以及墜機後引發的火災，機上人員「毫無生還可能」。

▲▼馬來西亞墜機。（圖／達志影像／美聯社）

▲1名轎車駕駛與1名機車騎士無辜捲入墜機事故中慘死。（圖／達志影像／美聯社）

有關於事發確切原因，報告則未詳細指出，並強調會在最終報告中揭示。

這份報告也指出，黑盒子中「駕駛艙錄音器」（CVR）紀錄的初步分析為釐清事故原因提供關鍵線索，並將方向鎖定在飛機的飛行控制系統上。

事故中墜毀的小型飛機是註冊號為N28JV的Beechcraft Model 390（Premier 1）。這架由Jet Valet運營的輕型飛機，在17日下午2時08分從浮羅交怡島飛往首邦市，不料飛機隨後卻在飛過艾米納（Bandar Elmina）附近路段時失控墜毀，成為馬來西亞46年以來第5架發生事故的Beechcraft飛機。

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