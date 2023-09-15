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金正恩視察蘇愷戰機工廠　俄羅斯：研擬和北韓在戰機生產上合作

▲▼金正恩15日視察位於阿穆爾河畔共青城的戰鬥機生產工廠，參訪蘇愷-35戰鬥機試飛。（圖／路透）

▲金正恩15日視察位於阿穆爾河畔共青城的戰鬥機生產工廠，參訪蘇愷-35戰鬥機試飛。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩受邀訪俄，睽違2天再度出席公開活動，15日上午前往阿穆爾河畔共青城視察戰鬥機生產工廠，和俄羅斯副總理曼圖羅夫參訪蘇愷系列戰鬥機組裝和試飛過程，曼圖羅夫提出未來在戰機生產領域上和北韓合作的可能性。

根據俄媒《塔斯社》、《俄羅斯衛星通訊社》，金正恩搭乘綠皮專用列車，於當地時間15日上午8時50分（台灣時間上午6時50分）抵達哈巴羅夫斯克邊疆區的產業都市阿穆爾河畔共青城，在接見邊疆區行政長官傑格佳廖夫（Mikhail Degtyarev）後，旋即前往位於當地的加加林飛機製造廠。

▼金正恩15日造訪阿穆爾河畔共青城的蘇愷系列戰機製造廠，參觀戰機組裝過程。（圖／路透，下同）

▲▼金正恩15日造訪阿穆爾河畔共青城的蘇愷系列戰機製造廠，參觀戰機組裝過程。（圖／路透）

▲▼金正恩15日造訪阿穆爾河畔共青城的蘇愷系列戰機製造廠，參觀戰機組裝過程。（圖／路透）

共青城當局出動裝甲車、護衛車輛、各種多功能車輛護送金正恩抵達目的地，當地從上午6時起便針對市區特定路段實施交通管制。

加加林飛機製造廠主要生產蘇愷系列戰鬥機，包括蘇愷-27、蘇愷-30、蘇愷-33等蘇聯戰機，以及2000年代研發的第4代半戰鬥機蘇愷-35，具高航程、多用途、空優、對地攻擊等特性，甚至還生產具匿蹤能力第5帶多用途戰機蘇愷-57，蘇愷-27戰機已於2000年完成實戰部署。

金正恩抵達加加林飛機生產工廠後，由俄羅斯副總理兼工業貿易部長曼圖羅夫（Denis Manturov）陪同參訪蘇愷-35、蘇愷-37戰機和新型蘇愷超級噴射機100的最終組裝過程。

▲▼金正恩15日造訪阿穆爾河畔共青城的蘇愷系列戰機製造廠，參觀戰機組裝過程。（圖／路透）

▲▼金正恩15日造訪阿穆爾河畔共青城的蘇愷系列戰機製造廠，參觀戰機組裝過程。（圖／路透）

▲▼金正恩15日造訪阿穆爾河畔共青城的蘇愷系列戰機製造廠，參觀戰機組裝過程。（圖／路透）

其中，蘇愷超級噴射機100為俄羅斯從國外引進系統和零件後研發產製的客機，自從俄烏戰爭後俄國遭到西方實施制裁，導致俄國難以從西方國家引進相關零件，因此目前俄國正在加快腳步，使用自家零件打造新形超級噴射機100，8月底更完成試飛。

曼圖羅夫表示，「俄羅斯發現了，在飛機（戰鬥機）製造等其他產業領域上和北韓合作的潛能。尤其，這和我國（俄羅斯）所面臨的達成技術主權之問題相關。」

另外，金正恩在加加林飛機製造廠的畫廊中也看到，其已故父親、北韓國防委員長金正日2002年8月造訪該座工廠的相片。

金正恩已於當地時間15日下午2時34分（台灣時間中午12時34分）離開阿穆爾河畔共青城。

►金正恩搭乘專車抵達共青城　視察蘇愷戰機生產工廠

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