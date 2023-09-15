19歲嫩妹小腹超平坦 　下體突然噴水「滑出嬰兒腳」才發現懷孕

▲女子懷孕期間身材完全沒變化。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國艾塞克斯郡19歲女子懷特(Faye White)一直沒發現自己懷孕，直到今年5月時腹部突然劇痛，她看到下體滑出「嬰兒的腳」，才發現自己懷孕，幸好最後仍順利生出一名女嬰。

居住在艾塞克斯郡布雷恩垂區(Braintree)的懷特今年5月6日生下女兒貝倫斯(Luna-Grace Behrens)，然而事前卻完全沒發現自己懷孕，身為三寶媽的她表示，懷孕期間小腹一直很平坦，生理期也十分正常，在孩子出生前曾做過6次懷孕檢測，結果都是陰性。

I didn’t know I was pregnant until I saw a foot sticking out of me https://t.co/R17iI98oMe pic.twitter.com/HCiF7P8fhA — New York Post (@nypost) September 13, 2023

懷特由於沒有意識到自己懷孕，所以仍照常跑趴玩樂，直到某天下體突然流出大量液體，後來開始宮縮，曾有過生產經驗的她立即知道自己即將臨盆，當下覺得非常震驚又很困惑，趕緊打電話請家人來接她去醫院。

懷特表示，她去完廁所搖搖晃晃回到房間時，突然感覺下體有東西滑了出來，一看竟然是嬰兒的腳，嚇得她自己呼叫救護車前來幫助，「當時孩子幾乎快掉出來了，從我破水到最後生下小孩，前後只花了2個小時，一切都太快了」。

懷特最後順利生下女兒貝倫斯，女兒由於是早產嬰兒，且出生時頭部卡在她體內約9分鐘，導致患有輕微的缺氧缺血性腦病變(HIE)，被緊急送到新生兒加護病房接受治療與照顧，目前已經康復回到家中，雖然育兒生活十分忙碌，但她仍然很歡迎女兒的到來。