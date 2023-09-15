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NASA暫「未發現外星人證據」　新UFO研究主管身分神秘

▲▼ 美國國家航空暨太空總署（NASA）。（圖／達志影像）

▲NASA專家小組暫未找到這些飛行物源自外星的證據。（圖／達志影像）

文／中央社華盛頓14日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示已任命新的主管，研究政府所謂的「不明異常現象」（UAP）。署長說，專家小組暫未找到這些飛行物源自外星的證據，敦促深入調查。

路透社報導，NASA署長尼爾森（Bill Nelson）宣布任命新的研究主管，但沒有透露身分。這個獨立的專家小組稍早在最新報告中，建議NASA加強蒐集「不明異常現象」（unidentified anomalous phenomena, UAP）相關資訊，並進一步協助五角大廈進行偵測。

雖然五角大廈多數調查報告都與空中物體有關，但國防官員愈來愈關注海面下、太空和陸上的異常活動。基於這個原因，五角大廈現在改用術語「不明異常現象」（UAP），而非以往所用「不明飛行物」（UFO）。

尼爾森在記者會上也談到他個人對於地球外存在生命的看法。

尼爾森說：「有種全球風靡UAP的感覺。我在旅途中，常常先被問到與這些目擊事件有關的問題。而大家之所以如此著迷，多半是因為它的本質充滿未知。」

尼爾森還說：「如果問我相不相信在如此浩瀚、令人難以理解有多大的宇宙中存在其他生命，我個人的答案是相信。」

不過，尼爾森表示，異世界生物曾到訪地球的可能性很低。

去年剛成立的NASA專家小組，匯集來自物理學、天體生物學等各領域的專家，並於今年6月首次舉行公聽會

尼爾森說：「這個NASA獨立研究團隊並未發現任何UAP有外星起源的證據，但我們也不知道這些UAP是什麼。」尼爾森還說，NASA的目標之一是將有關UAP的討論，從轟動效應導向科學。

NASA表示，新的UAP研究主管將處理集中通信、資源和數據分析能力，為未來的UAP評估建立起強大的數據庫。尼爾森則向路透社表示，他不知道新主管的名字。

NASA科學單位資深研究人員、該研究團隊一員的伊凡斯（Dan Evans）說，其他小組成員曾在工作時被民眾騷擾，這是為何新主管身分要保密的「部分」原因。

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