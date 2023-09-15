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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不想出生在南韓！他列「11恐怖缺點」　東北亞國家全中槍

▲▼南韓首爾明洞商圈、南韓疫情、口罩。（圖／路透）

▲有日本網友稱，一點都不想出生在南韓，反被南韓網友嗆聲。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

現代人生活壓力大，其中亞洲國家因為升學壓力與社會氛圍，自殺率更是持續攀升。一名日本網友日前在X（前身推特）上條列了11個不想在南韓出生的理由，全文則被轉貼到南韓論壇，隨即引發反彈。不過這也讓各國網友探討，其實很多亞洲國家都有類似情形。

一名南韓網友在網路論壇qoo轉貼了某日本人在X上發布的貼文，該篇推文條列了「南韓人的一生」，更在最後寫道，「所以自己完全不想要生在南韓。」

1、從小學一年級開始就要每日苦讀到深夜
2、沒有社團活動
3、一旦學歷低人生就完蛋了
4、不好看的人沒人權
5、如果不和大家穿一樣的衣服就是異類
6、自己一個人吃飯是怪胎
7、要絕對服從比自己年長的人
8、只有男生要強制入伍
9、過於嚴苛的男女對立
10、全球最嚴重的少子化問題
11、隔壁就是北韓

對此，有南韓網友不滿直嗆，「老實說，我們國家的惡習都是日據時代的產物」、「說實話，東北亞國家都一樣爛。我之前在美國留學，後來搬到歐洲，人生真的變得更積極正向。不過這也取決是否遇到好父母」等。

不過也有持反面態度的網友表示，「我在南韓出生長大，現在則是搬到國外，不過我覺得南韓也是個適合生活的美麗國家，反正每個國家都會有優點跟缺點，不要只針對南韓指手畫腳，人類生活的地方都是一樣的」、「老實說寫這種文章的人，生活在哪個國家都會不幸」等。

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