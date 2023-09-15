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美軍是否保衛台灣　金融時報：侯友宜訪美將要求拜登政府明確表態

▲▼ 侯友宜抵達紐約僑胞熱情接機 。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲侯友宜抵達紐約，僑胞熱情接機。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者張寧倢／編譯

國民黨總統參選人侯友宜台北時間14日下午啟程訪美，將前往紐約、舊金山、華府等地展開8天訪問行程。英國金融時報15日刊登侯友宜專訪報導，內容提及侯友宜將在這次美國行中要求拜登政府針對保衛台灣的承諾清楚表態。

根據金融時報報導，侯友宜自5月份獲國民黨提名為總統候選人以來，首次接受的國際媒體專訪。他提到，「我們是盟友國，站在同一陣線。我會直接詢問他們。問美國官員，美國在台協會（AIT）人員，他們支持我們的態度為何，以及願意做到什麼程度。」

▲▼侯友宜出席五捷聯盟合作備忘錄簽署記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜向金融時報表示將要求拜登政府就保台議題表態。（圖／記者李毓康攝）

報導稱，侯友宜的態度顯示出台灣1月的大選在外部議題的重要性，即4位總統候選人在如何對抗北京試圖掌控台灣的野心方面存在分歧。根據美國法律，華府有義務幫助台灣自衛，但長期以來實施戰略模糊，阻止任何一方改變現狀，也一直避免言明若中國武力侵台，美國是否會直接進行軍事干預。

報導提到，儘管美國總統拜登曾4度表示，美國將保衛台灣免於受到中國攻擊，但白宮仍堅稱對台政策沒有改變，且台灣民調顯示，台灣公眾對於華府的保證沒有信心。由於國民黨過去經常不支持蔡英文總統強化國防與採取華府建議的不對稱防禦戰略等政策，一些美國官員可能會對國民黨希望華府表態更明確支持的要求感到不滿。

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