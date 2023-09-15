中國防長消失2周　金融時報：美政府認為李尚福已遭解職

▲中國防長李尚福。（圖／路透）

文／中央社華盛頓14日綜合外電報導

英國「金融時報」披露，美國政府相信中國國防部長李尚福正接受調查且已遭解職。李尚福已逾2周未公開露面，成為中國外交及軍事高層內部整肅的最新信號。

報導引述3名美方官員和2名簡報情資的人士指出，美方的結論是李尚福已被解除國防部長一職。

中國國家主席習近平2個月前才拔掉2名共軍火箭軍部隊高階將領；稍早之前中國外長秦剛也是突然消失於公眾視線，並於7月解除外長職務。

參與情資簡報人士並未說明拜登政府相關研判的依據為何。目前白宮方面與中國駐美大使館均未回應。

路透社今天引述越南官員表示，李尚福以「健康因素」突然取消一場原訂上周的會議；當初秦剛「神秘消失」時，中國外交部回應外界詢問也是以健康相關理由答覆。

美國2018年在川普政府時期，以參與中方向俄國購買武器違反美方制裁敵對國家法案為由，制裁當時擔任共軍中央軍委裝備發展部長的李尚福。拜登政府上任後維持對李尚福的制裁，中方也以此為由拒絕安排兩國防長間的會面，讓雙方已低迷的軍事關係持續惡化。

報導認為李尚福遭調查，再次讓習近平推動的軍隊肅貪成效打上問號。前中情局（CIA）的共軍專家魏爾德（Dennis Wilder）說：「若拔掉防長與火箭軍高層的理由是涉貪，就表示習近平拔擢高官的審核機制出大問題，也顯示儘管習厲行肅貪10年，但貪腐已然成為體制內的普遍現象。」

魏爾德還說，裝備發展部在中國軍方內部貪腐嚴重，問題非一日之寒。

總部位於華府的德國馬歇爾基金會（GMF），中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）則認為，李尚福遭解職也許有助美中兩軍關係改善，因為中方沒法再藉李遭制裁為由拒絕安排兩國防長見面。