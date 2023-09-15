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搞笑諾貝爾獎出爐　日本人連續17年獲殊榮！研究舔石頭也能得獎

▲▼2023年搞笑諾貝爾獎。（圖／翻攝自YouTube／Improbable Research）

▲2023年搞笑諾貝爾機械工程獎項由「死蜘蛛」的機械爪發明奪得。（圖／翻攝自YouTube／Improbable Research）

記者張寧倢／綜合外電報導

「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel Prizes）每年9月由科學幽默雜誌《不可思議的研究年鑑》（Annals of Improbable Research）舉辦，14日線上頒獎典禮公布了2023年各獎項得主，有人讓蜘蛛死而復生，也有人研究舔石頭的原因。日本人則是因為一雙可以改變食物味道的通電筷子，連續第17年獲得搞笑諾貝爾獎。

綜合衛報、獨立報與朝日新聞報導，美國萊斯大學（Rice University）的Te Faye Yap與Daniel Preston等人，將實驗室走廊上的一隻蜷曲的死蜘蛛「復活」，靠液體壓力讓牠的蜘蛛腿向外伸展，並且用這來創造一種機械爪的抓取工具，因此獲得了搞笑諾貝爾機械工程獎。

▲▼2023年搞笑諾貝爾獎。（圖／翻攝自YouTube／Improbable Research）

▲獲得搞笑公共衛生獎的發明是一個可以監控排洩健康、辨識不同肛門皺紋的智慧馬桶。（圖／翻攝自YouTube／Improbable Research）

公共衛生獎則頒給發明「智慧」馬桶的美國史丹佛大學團隊，他們利用傳感器和攝影鏡頭，打造出具有能夠辨識不同肛門皺紋的「肛門類指紋」視覺分析系統的馬桶，加上尿液試紙等配備，以監測使用者排洩與健康的狀況。

化學獎與地質學獎得主為英國萊斯特大學的地質學家Jan Zalasiewicz，得獎理由是他解釋了科學家為何喜歡舔岩石，背後原因不是為了品嚐味道，而是潮濕的石頭更可以看出礦物顆粒。

▲▼2023年搞笑諾貝爾獎。（圖／翻攝自YouTube／Improbable Research）

▲關於為何愛舔石頭的研究也能獲獎。（圖／翻攝自YouTube／Improbable Research）

與品嚐味道相關的得獎者還有，來自日本明治大學的教授宮下芳明與東京大學副教授中村裕美。他們憑藉著2011年的論文，利用「電流感覺味道」的原理製作出通電的筷子與吸管，讓食物吃、喝起來的味道產生變化，有人覺得變鹹，或是味道變得更濃郁。而這也是搞笑諾貝爾獎連續第17年有日本人獲獎。

▲▼2023年搞笑諾貝爾獎。（圖／翻攝自YouTube／Improbable Research）

▲日本人連續第17年獲得搞笑諾貝爾獎。（圖／翻攝自YouTube／Improbable Research）

今年的搞笑諾貝爾獎還包含：藉由人類遺體研究左右鼻孔鼻毛是否一樣多的醫學獎；探討當看到路上有陌生人抬頭時，有多少人會一起往上看的實驗，獲得了心理學獎；研究重覆書寫同一個字時產生違和感的文學獎；老師與學生對課堂感到無聊程度的研究則獲得教育獎等等的各種獎項。

不過，搞笑諾貝爾獎的獎金與真正的諾貝爾獎天差地遠，獲獎得主將可贏得10兆元辛巴威鈔票與一份可以自行3D列印出獎盃的pdf檔案。

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