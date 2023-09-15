美軍2分鐘睡眠法！只要「6步驟」就能輕鬆入睡　網實測：真的有效

▲美軍睡眠法只要6個步驟，就能讓人在短短2分鐘之內迅速入睡。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

現代人時常有難以入睡的困擾，國外一名健身教練就示範了一種過去美軍所使用的睡眠法，號稱只要6個步驟，就能讓人在短短2分鐘之內迅速入睡。

根據《鏡報》報導，健身教練奧古斯丁（Justin Agustin）在TikTok頻道分享一種「軍事睡眠」技巧，只要按照6個步驟、連續練習6個星期，就能讓人在短短2分鐘內迅速入睡。

1.放鬆整個臉部：閉上眼睛，慢慢深呼吸，接著從前額開始，慢慢往下放鬆眼睛、臉頰、嘴巴、下巴和舌頭的肌肉。

2.放下肩膀和手臂：釋放緊繃的身體、頸部，感覺自己倒在椅子或是床上，從右手臂上方開始，慢慢放鬆肱二頭肌、前臂和雙手，另一邊也重複相同動作，保持緩慢而深的呼吸。

3.深呼吸並放鬆胸部：此時連同手臂和肩膀也要同時放鬆。

4.放鬆雙腿：從右大腿開始，將它完全下沉貼合椅子或床，接著小腿、腳踝和腳也跟著下沉，左半邊也重複相同動作。

5.清空自己的思緒：試著在腦海中保留能讓你放鬆的圖像。

6.試著重複「不要思考」這句話10秒鐘：這能有助於分散注意力，讓你不去思考那些可能會讓你保持清醒的事情。

事實上，這個睡眠方法可以追溯至1981年，當時美國田徑教練溫特（Lloyd Bud Winter）在《放鬆與勝利：冠軍的表現》（Relax and Win: Championship Performance）一書中，首次描述了這種睡眠法；這種睡眠法的目的是減少運動損傷的頻率，藉此提高運動表現。

奧古斯丁提到，軍人也時常運用這種睡眠方式，使自身能在任何地點和情況下迅速入睡，提高睡眠效率。部分網友指出，嘗試練習幾星期後，這種睡眠法確實有效，「我的心理醫生也有教我這個技巧，如果認真練習，真的100％有效」、「我在軍隊裡被教過要這樣睡覺」。