結婚3分鐘閃離！新娘慘摔「遭老公1字嘲笑」　當場暴怒悔婚

▲ 新娘不小心絆倒卻被新郎嘲笑，當場氣到悔婚。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

科威特一對夫妻才剛在法院念完結婚誓詞，新娘就不慎絆倒，沒想到新郎的反應竟是開口嘲笑老婆，令她氣到悔婚，距離他們完成結婚手續僅經過短短3分鐘，成為全國史上最短命的婚姻。

根據《鏡報》，這對新人完成結婚的法律程序後正要走出法院，新娘卻不慎絆倒，沒想到新郎竟因此罵她「蠢」（stupid），新娘頓時火大，當場要求法官結束他們的夫妻關係，法官也同意了，在兩人完婚3分鐘後就宣布婚姻無效。

這對男女的故事透過媒體曝光後在網路上瘋傳，不少網友支持新娘的決定，「沒有尊重的婚姻從剛開始就失敗了」、「如果他才剛結婚就是這種反應，那最好還是離開他」。

據報這起事件發生於2019年，近期因外媒報導重新引發關注。澳洲也曾發生一起類似事件，真人實境秀《閃婚》（Married At First Sight Australia）中，28歲新娘貝西（Ines Basic）在結婚當天第一次見到新郎諾里什（Bronson Norrish），顯然對他的外表並不滿意，當著所有親屬面前要求他，「可以拿掉眉環嗎？」而諾里什只能乾笑回應，「沒那麼容易，不行」，令賓客都相當傻眼，「不敢相信她會這麼說」。