金正恩訪俄談武器供應　烏情報局長曝：北韓早就提供俄軍彈藥

▲美國曾向尹錫悅政府要求提供南韓產製的155mm砲彈50萬發。（資料照，和本新聞無關／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩受邀出訪俄國，13日在東方太空發射場和俄國總統普丁展開會談，為兩人睽違4年5個月再度會晤，外界估計可能針對武器貿易、軍事技術合作等談判。然而，有明確消息指出，其實北韓早從1個多月以前，就已經向俄羅斯提供彈藥，為彈盡援絕的俄軍提供緩衝時間。

根據《阿拉伯衛星電視台》，烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）於當地時間13日接受烏國媒體專訪時透露，他非常確定，其實俄羅斯早在1個多月以前，便從北韓獲取122毫米和152毫米的砲彈。

布達諾夫表示，「北韓提供彈藥給俄軍，除了給俄羅斯國防產業滿足其軍事需求的機會，更能協助俄軍獲取緩衝時間」。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，布達諾夫此番談話的時間點，是在金正恩和普丁展開會談的13日當天，外界推測金正恩和普丁在會談上，可能談及北韓和俄羅斯的軍事合作，包括北韓提供俄軍彈藥，讓俄軍在俄烏戰爭獲得喘息的機會，至於俄羅斯則協助北韓發展人造衛星、提供北韓相關技術，尤其發射運載火箭將人造衛星送上軌道的技術，其實和發射長程彈道飛彈的技術相同。

金正恩在和普丁會談時表示，「俄羅斯在迎擊霸權主義勢力的聖戰中挺身而出」、「我們永遠支持普丁總統所做出的所有決定」、「我們將和迎擊帝國主義、建設主權國家的俄羅斯同在」。

韓媒《東亞日報》則指出，其實南韓政府和情報當局從數個月以前，就已掌握到北韓向俄羅斯提供常規性武器、彈藥的情報，軍方和消息人士也指出，俄羅斯去年6月起開始要求北韓在俄烏戰爭提供協助，接下來北韓果然透過鐵路列車向俄國運輸疑似軍火的物品，包括122毫米多管火箭砲，南韓總統辦公室關係人士也表示，他們從很久以前就得知，北韓向俄國運輸武器，而這些武器被用在俄烏戰爭。

一名南韓政府消息人士更推測，此次金正恩受普丁邀請訪俄，也有可能是普丁為了展現對金正恩的謝意，感謝北韓提供俄軍武器，也因此當金正恩邀請普丁訪俄時，普丁能夠欣然同意。