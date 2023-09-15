南韓政府率團出訪烏克蘭　和澤倫斯基商討合作戰後重建工作

▲南韓國土交通部長元喜龍率團訪問烏克蘭，獲澤倫斯基接見。（圖／南韓國土交通部）

記者羅翊宬／編譯

南韓繼今年7月總統尹錫悅閃電出訪烏克蘭首都基輔，承諾給予更多軍事、財政方面協助後，本月13至14日更直接派出國土交通部長元喜龍率領代表團前往基輔，獲得烏克蘭總統澤倫斯基接見，代表團還包括來自南韓的企業，南韓持參與烏克蘭的戰後重建工作，包括在高速鐵路、水資源、國防產業、製造業等展開合作。

根據《韓聯社》，南韓政府直到代表團結束在烏克蘭的行程、入境波蘭後，才對外公開派遣代表團訪烏的消息，此次南韓派遣代表團訪烏，和上一次尹錫悅訪烏僅相隔2個月，是為了全面推動「烏克蘭和平連帶提案」的後續程序，澤倫斯基接見來自南韓的代表團，商討高速鐵路、水資源、能源、國防產業、製造業的合作，並邀請南韓企業參與烏克蘭當地的戰後重建工作。

尹錫悅本月10日在G20峰會承諾，將援助烏克蘭23億美元，包括明年起無償援助烏克蘭3億美元，以及從2025年起透過南韓對外經濟合作基金（EDCF），以低利率的方式借款烏克蘭20億美元。針對南韓的援助，澤倫斯基向南韓代表團表達感謝之意。

此次南韓代表團成員，政府的部份包括國土交通部、海洋水產部、韓國土地住宅公社（LH）、韓國鐵道公社、韓國空港公社、韓國海外基建都市開發支援公社（KIND）、韓國環境產業技術院；至於民營企業，則包括三星物產、現代建設、HD現代艦設機械、現代樂鐵、Naver、Yooshin、韓華思路信、韓華建設、KT、CJ大韓通運、POSCO INTERNATIONAL等。

南韓代表團和烏克蘭政府共同主持「韓國－屋克蘭重建合作論壇」，發表物來兩國政府共同推動的6大專案項目，包括基輔交通總體規劃、烏曼智慧城市總體規劃、波里斯皮爾機場現代化、布查排水道處理設施、卡霍夫卡水壩重建、鐵道路線高速化（基輔至波蘭段）。

報導指出，南韓代表團在烏克蘭當地簽署4項備忘錄（MOU）。