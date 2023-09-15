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北韓軍需工業能滿足普丁需求！若接俄軍訂單　可養活200萬勞工

▲▼金正恩11至12日視察北韓主要軍需工廠，甚至親自搭乘飛彈發射車、駕駛戰鬥裝甲車。（圖／路透）

▲金正恩8月11至12日視察北韓主要軍需工廠，甚至親自搭乘飛彈發射車、駕駛戰鬥裝甲車。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩受邀訪俄，13日和俄國總統普丁會談，外界預估雙方可能就武器貿易、軍事技術合作等進行談判。專家分析，若北韓答應俄國要求大量出口武器，可以造福國內軍需工業200萬名勞工，進而刺激當地消費、創造經濟利益，形成一系列的連鎖效應。

韓媒《東亞日報》指出，南韓政府消息人士透露，其實情報當局早已接獲相關諜報，指出北韓從數個月前就透過列車向俄國運輸彈藥，俄羅斯則是從去年6月就要求北韓援助俄烏戰爭，而北韓則儲備數百萬發自走砲（122、152毫米）砲彈、戰車（100、115毫米）砲彈和最少數十萬發的突擊步槍和輕機槍子彈。

美國華府監控北韓動向的智庫《北緯38度》（38 North）分析供應俄軍武器對北韓產生的經濟效益，發現若俄方訂單量飆增，則北韓國防軍需產業的受雇勞工可能面臨調漲薪水，而雇用勞工量也會提高，造福北韓軍需工業200萬名勞工，180座工廠中高達98座可以生產俄方所需的大砲、彈藥。

依據北韓2008年的統計數據，北韓境內林漁農業的從事勞工達440萬人、製造業勞工約300萬人、礦業則為71萬8000人。

北韓軍需工業在生產和雇用上擁有相當龐大的規模，一旦銷售俄軍武器的訂單量急遽攀升，則可能在短期內助長北韓經濟發展，包括刺激北韓國內消費、進而也讓服務業受惠，尤其是武器工廠雲集的兩江道，會有更明顯的連鎖效應。

慈江道江界市曳引機綜合工廠、生產飛彈和迫擊砲彈頭的2.8機械工廠，被指出是最有可能接下俄方訂單的大規模武器生產工廠。

不過從長遠來看，這一份經濟效益恐怕無法持續太久，因為一旦俄烏戰爭結束，北韓軍需工業收到的訂單量可能會直接減少，且軍需工業和其他領域的產業沒有過多連結。

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