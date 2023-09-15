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11個月嬰被「關車上6小時」死亡！　屍體還被裝垃圾袋丟棄

▲▼兒童、嬰兒、熱死車上、車內中暑、汽座、安全座椅。（圖／CFP）

▲美國一名11個月大嬰兒被關在車上6小時後死亡。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國維吉尼亞州一名40歲女子受朋友所託，幫忙照顧一名僅11個月大的嬰兒，但她卻將嬰兒和自己的一隻狗留在車裡長達6小時，導致嬰兒和狗雙雙死亡。她發現孩子死亡後，竟然還夥同友人將嬰兒的遺體放到垃圾袋中丟在一處醫院，目前她可能面臨謀殺指控。

根據《每日郵報》報導，現年40歲的葛蕾姆漢（Kristen Danielle Graham）遭維吉尼亞州約克波柯森郡（York-Poquoson）警長辦公室指控，犯下疏忽兒童重罪與虐待動物輕罪，因為她受託照顧一名年僅11個月大的嬰兒，卻將其和自己的寵物犬遺留在車上，導致嬰兒與狗雙雙死亡。

報導指出，葛蕾姆漢12日半夜1時接到朋友的電話，出門協助購買香菸後，待在朋友家中很長一段時間，當時孩子跟狗被獨自放在車輛後座；接著她在上午8時開車回到約克郡（York County）家中，但她依舊將孩子與狗放在車內，且將車窗全部關上，直到下午2時30分，她接到一通電話醒來後，才走回車上查看孩子與狗的情況。

警方表示，當時有另一名80歲男子協助將孩子的遺體放入垃圾袋中後，再丟到醫院，但這名男子目前未受到任何指控。

由於葛蕾姆漢對於留孩子在車上的原因給出矛盾的說法，因此當局正在等待孩子的屍檢結果，以決定是否將對葛蕾姆漢的指控升級為謀殺罪。

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