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利比亞洪水「如7m海嘯」沖垮建築！破萬人死亡　市區瀰漫屍臭味

▲▼利比亞洪水破萬死。（圖／達志影像／美聯社）

▲利比亞洪水沖毀25%市區。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

北非國家利比亞遭地中海風暴襲擊，暴雨導致兩座水壩潰堤，7公尺高的洪水宛如海嘯，直接沖往東部港口城市德爾納，許多居民逃生不及，直接被沖進海裡，目前已造成超過1.1萬人死亡，現在整個市區遍布爛泥與開始腐爛的屍體，大街上瀰漫著屍臭味，宛如人間煉獄。

根據CNN、天空新聞報導，利比亞紅新月會14日表示，德爾納（Derna）的死亡人數已達1萬1300人；無國界醫生組織（MSF）則預估，至少有5000人死亡。

由於利比亞政局混亂，沒有組織進行實地協調，因此無法證實確切的死亡人數，但大多數國際組織都指出，目前已有至少1萬人下落不明，且死亡數會繼續上升。

▲▼利比亞洪水破萬死。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼利比亞洪水造成超過萬人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼利比亞洪水破萬死。（圖／達志影像／美聯社）

紅十字國際委員會（ICRC）駐利比亞代表團表示，當水壩潰堤時，7公尺高的洪水宛如海嘯，直接沖向德爾納市區，「7公尺高的洪水沖毀了建築物，把所有基礎建設沖入大海，許多人的家人失蹤，屍體被沖回海岸邊，屋子也全被沖垮，居民需要花數個月，甚至是好幾年才能從如此巨大的破壞中恢復過來。」

當地人權運動組織Namaa負責人阿里（Ali Al-Ghazali）指出，德爾納市有25％遭洪水破壞，商店、診所、學校、主要道路和歷史遺跡所在的市中心，現在幾乎成為廢墟，「外國團隊正試圖提供幫助，但不幸的是，街上的屍體太多了，災難發生到現在，屍體都在腐爛，空氣中瀰漫著死亡的氣味。」

聯合國世界氣象組織（WMO）秘書長塔拉絲（Petteri Taalas）14日在記者會中指出，如果利比亞的氣象服務有正常運作，就能及時發出警告，「緊急管理部門就能疏散民眾，就能避免大量傷亡。」但塔拉絲也坦承，當地局勢非常困難，很難與利比亞官員合作改善當地組織。

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