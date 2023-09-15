澤倫斯基擬下周訪問美國！　美聯社：將與拜登會面

▲美國總統拜登今年2月訪問烏克蘭，與總統澤倫斯基見面。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國會知情人士透露，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計在下周聯合國大會期間訪問美國，並且可能和美國總統拜登會面。與此同時，美國國會正在就向烏克蘭提供240億美元的資金進行辯論。

根據《美聯社》報導，美國國會知情人士透露，澤倫斯基會在下周聯合國大會期間訪問美國，有可能在21日與拜登在白宮會面。目前細節尚未公布，白宮國家安全委員會也拒絕就此會面進行評論。

澤倫斯基前一次訪美是在去年12月，他當時在國會聯席會議上發表演說，感謝美國人民向戰爭提供資金，並表示這筆錢並非慈善，而是對全球安全和民主的投資。

不過，隨著烏俄戰爭進入第2年，美國國會在向烏克蘭提供額外資金的分歧上越來越大，澤倫斯基下周訪美期間，國會也正在就拜登提出向烏提供240億美元援助進行辯論；援助金額包含131億美元的額外軍事援助、81億美元的人道主義援助，還有透過世界銀行提供的23億美元援助。

保守派的共和黨議員正持續推動削減聯邦開支，部分與前總統川普（Donald Trump）結盟的議員更希望停止向烏克蘭提供資金。

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