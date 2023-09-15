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老公堅持婚前不愛愛　她洞房夜驚見「下面3公分」超崩潰

▲▼結婚,婚禮,新娘,悔婚,教堂。（圖／CFP）

▲外國一名女子表示，她在新婚夜才發現丈夫陰莖短小，感覺被騙了。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

外國一名27歲女網友表示，由於老公堅持拒絕婚前性行為，因此夫妻倆直到婚禮當晚才第一次做愛。但是，她卻震驚地發現，丈夫的陰莖僅約1.25英吋（約3公分），於是在網路論壇Reddit抒發心情，「我感覺被騙了。」

根據貼文內容，女網友與32歲丈夫交往6個月時訂婚，又過了6個月才正式結婚，隨即出發度蜜月，「我老公不是個虔誠的人，只說自己『很老派』。我們好幾次親熱時差點要做了，但從來沒有過。我有嘗試，但他總在『太超過』的時候停下來。」

女網友直言，丈夫拒絕婚前性行為，完全不是因為觀念保守，而是擔心被揭發。她裝作若無其事，但心情還沒有平復過來，「我沒有要羞辱他，說實話也不知道如何開啟這個話題，更不會向身邊的人尋求意見…這是半真半假或者刻意隱瞞。至少可以說，這是意想不到的。」

▲▼劈腿,外遇,出軌,小三,3P,上床。（圖／CFP）

大部分鄉民都批評男方的欺騙行為，「我對於這傢伙的操控感到不安」、「希望妳意識到自己有權震驚，他很明顯故意隱瞞，並且知道這可能毀了一切」。不過，也有人認為，老公只是想保護自己，更分享親身經驗給予鼓勵，「人們可以用很多方式做愛」」、「我曾和一個陰莖小的男人約會…他在床上非常有趣，一開始就坦白討論生理限制及如何彌補。誠實和自信是非常性感的。」

在後續更新中，女網友透露，丈夫已經透過友人看見貼文，並且坦承當初太害怕被拋棄，才會刻意隱瞞，「（但）我向你們保證，我老公是個非常貼心的人。我不會為了這件事離開他。」她對於網友的關心及支持表達感謝，夫妻倆似乎已經和好。

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