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正妹女大生去泰國玩遇迷魂黨　中東男搭訕下秒她竟「昏昏的」

貌美女大生遊泰國遇迷魂黨　中東男搭訕下秒她竟「昏昏的」

▲林姓女大生將自己在泰國險被迷魂黨詐騙的經過。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT 

泰國曼谷每年都有新興景點，就連宗教景點也相當有創意，位於水門寺內在有一座高達20層樓高的純手工製作金色大佛銅像，就連在捷運車站都能遠遠看到大佛莊嚴樣態，除了走到寺內親身體驗，也可以搭船從水路遠眺大佛與夕陽，未料馬來西亞有一名貌美華裔女大生和男友到當地旅遊時，疑似遇上迷魂黨，被1名中東男子搭訕後陷入意識不清楚的狀態。

根據大馬的《中國報》報導，9月6日是這名林姓女大生和男友在泰國旅行的最後一天，在去機場前，兩人在水門寺附近一間便利商店逗留，「排隊付款時，我剛好被一些藥妝吸引，就離開男友約5步距離，這時一名中東籍男子突然在旁邊出現」。 她指出，對方直接用英語向她搭訕「泰銖兌換成美金是多少」，當下她思緒混亂脫口而出說自己不知道。

「這時我男友已經看到，大喊叫我別理那個人，但我好像整個呆站在原地，過了數秒才能強迫自己離開」。她說，該男子見她準備離開，竟然攔著並直視她問道「你從哪兒來」，她當下十分迷茫，隨便回應對方說「新加坡」。

「我男友開始大喊我，第一次我愣在原地，第二次嚇到了該男子，他發現我並非獨自一人」。這名女大生表示，在男友大喊多次後，她才突然驚醒走向男友，整個過程僅短短2分鐘，她卻感覺自己宛如經歷一場噩夢。

這名林姓女大生，因為這場風波，整個旅程她都避免和陌生人對話「但那回真的是反應不及」。她將這段驚險的親身經歷PO在社交媒體上，但表示不知對方是會催眠術，還是使用迷藥，沒想到竟釣出多位網友回應，紛紛在貼文下留言，指過去也曾在同個地點險些被同樣手法詐騙。

▼林姓女大生將自己在泰國險被迷魂黨詐騙的經過，在社交媒體上發文，希望民眾多加小心。（圖／翻攝畫面）

貌美女大生遊泰國遇迷魂黨　中東男搭訕下秒她竟「昏昏的」

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