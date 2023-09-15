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郭台銘副手揭曉　美媒臆測蕭美琴將搭配賴清德

▲▼在蕭美琴釋出跟賴清德在球場「背影合照」後，引起眾多支持者喊「賴蕭配」，而總統府晚間也釋出多張兩人「正面合照」。（圖／總統府提供）

▲蕭美琴跟賴清德在球場合照。（圖／總統府提供）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓14日專電

鴻海創辦人郭台銘宣布與藝人賴佩霞搭檔參選2024總統大選。Politico今天臆測，駐美代表蕭美琴可能將搭配民進黨總統參選人、副總統賴清德，指她的資歷能為選情大加分。

政治新聞網站Politico「中國觀察家」（China Watcher）今天以「台灣大使（駐美代表）可能很快成為副總統」為題刊登最新一期內容，指台灣觀察家之間逐漸形成共識，認為蕭美琴很可能會成為賴清德副手。

報導指出，蕭美琴能為賴清德選情大加分；她擁有美國學歷，是總統蔡英文「密友」，曾擔任立委與國家安全會議諮詢委員，自2020年7月接任駐美代表以來，與美國聯邦議員及重要立法團體打下良好關係。

面對賴蕭配可能成形的傳言，蕭美琴過去一直選擇避談。她近日接受彭博（Bloomberg）專訪，也以「現在非常專注處理對美關係」，來回應與賴清德搭檔的可能。

但報導指出，目前檯面上沒有其他可能人選，多位熟悉台灣事務的美方人士也看好蕭美琴搭檔賴清德。

前美國在台協會（AIT）處長楊甦棣（Steve Young）受訪表示，蕭美琴跟台灣有著深厚的根源，同時了解美國、與美國有連結，這對賴清德來說是加分，因為他的美國經驗較少。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）則認為，中國積極想把賴清德在美形象塑造成「麻煩製造者」，但蕭美琴在華府有關係、受到信任，能反制北京作法。

不過，報導還是留有但書，指目前北京加大對台灣的武力威脅，蕭美琴是否願意在此時離開處理美台關係的重要崗位，仍不清楚。

美國前總統小布希（George W. Bush）任內擔任AIT處長的包道格（Douglas Paal）就表示，蕭美琴很受美國議員喜愛，人氣很高，若擔任副手，要犧牲放棄的比其他人來得多。

面對記者的詢問，蕭美琴今天仍未有直接回應，再度把焦點拉回到台美關係。她表示，美台避免雙重課稅的議題更重要。

美國參議院財政委員會上午以27票贊成、0票反對，全數通過「美台快速雙重稅收減免法案」（Description Of The United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act）。（

 

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