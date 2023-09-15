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社會 社會焦點 保障人權

狠刺30刀超商女店員　恐怖前男友羈押

▲▼ 高雄男子闖超商砍前女友，鄰居拿高爾夫球桿出來救援 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄男子闖超商砍前女友，鄰居拿高爾夫球桿出來救援。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

高雄市苓雅區新光路超商砍人案，33歲余姓男子持刀對23歲吳姓前女友猛砍30刀逃逸後被逮。警方訊後依殺人未遂、違反家暴法等罪嫌送辦聲押，法院14日深夜裁准羈押。

被砍傷的吳女在超商擔任店員，休假時喜歡騎重機兜風抒解壓力，臉書上可見到許多騎著重機的帥氣追焦照，13日凌晨她在上班時，余男突然持刀進入超商對著她猛砍，她負傷後爬出超商大門，余男殺紅了眼，追出來把她壓制在地持續攻擊，她當下奮力抵抗並大聲呼救，巨大聲響驚動隔壁保全連忙報警，並趕緊拿著高爾夫球桿前來救援。警消獲報到場時，余嫌已逃逸無蹤，留下滿身是血的吳女，救護人員隨即將吳女送醫，所幸沒有生命危險。

▲涉嫌砍殺前女友的余姓嫌犯在左營速食店被捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

由於余男拒絕夜間偵訊，警方在今日上午展開偵訊，據指出，他對於犯案動機避重就輕，只說「受到欺負」，卻又提不出具體事證，而且 一再強調「我很愛她」，專案人員質疑「既然愛她為何要殺她」，又讓余嫌說不出話，因此懷疑這些只是他的卸責狡辯之詞，警方將等法扶律師到場後，再後續依照殺人未遂等罪嫌移送聲押，法院14日深夜裁准羈押。

 

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