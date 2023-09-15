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女學生遭警車時速119撞亡　警竟笑賠35萬支票就好「26歲價值有限」

▲▼美國警方、美國警車，西雅圖警局。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國西雅圖警方一名警員被指控嘲笑死者。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國西雅圖警局近日爆發一則醜聞，該局一位警員今年1月撞死一名正在過馬路的印度籍23歲女學生，事後笑著向處理事故的同仁說，死者的命不值錢「開一張1萬1000美元（約新台幣35萬元）支票就好了」，兩人的對話錄音近日曝光，引發美國社會譁然。對此，西雅圖警方表示，已經派人調查此事件。

根據美國CNN報導，事故發生在今年1月23日，死者是印度籍女學生賈納維（Jaahnavi Kandula），正在西雅圖某大學攻讀碩士學位，她當天晚上在學校附近準備過馬路，不料遭一名西雅圖警員駕駛警車以時速119公里撞飛，導致她當場噴飛30公尺，顯示車輛撞擊力道之大。

事故發生後，西雅圖警方派了另一名警員丹尼爾（Daniel Auderer）進行車禍處置、調查肇事警員是否有酒駕或吸毒，不料他在處理的過程中態度輕挑，先是笑著通報長官「她（賈納維）死了」，接著又說「這是一個普通人，只要開一張1萬1000美元支票就好了」、「不管怎樣，她已經26歲（應為23歲）了，價值有限」。

▲▼飆車120時速撞死女學生　美警還嘻笑「開支票就好」犯眾怒。（圖／翻攝自推特）

▲女學生遭車輛119時速撞死，警員竟笑「開支票就好」。（圖／翻攝自推特）

丹尼爾當時正在跟西雅圖警察工會會長通話，兩人的對話均被丹尼爾隨身攜帶的錄影設備錄下。西雅圖警局12日向社會大眾公開了這一段錄影，表示警局內部日前進行例行公事，檢查警員隨身攝影機的錄影時，有警員認為上述對話不妥而依規定上報，才讓這段對話曝光。

丹尼爾認為，他的話遭到惡意斷章取義，他只是在模仿類似案件中，律師在法庭上會說出的話。然而丹尼爾的說法不被接受，影片曝光後不但引發美國社會譁然，在印度也引起許多網友不滿，印度舊金山總領事館也說，對話內容「令人不安」，印度駐美大使館更要求美方徹查。

對此，西雅圖警方表示，已經派人調查此事件，一旦丹尼爾的言論有違反法律或違反警局任何政策，丹尼爾將面臨行政懲處，甚至是司法控告。

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