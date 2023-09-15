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俄烏戰爭「無人機對轟」！一夜合計約40架遭擊落　雙方戰損曝光

▲普斯科夫州一座軍用機場遭無人機襲擊。（圖／翻攝自推特）

▲俄羅斯普斯科夫州一座軍用機場日前遭無人機襲擊。（圖／翻攝自推特）

文／中央社

基輔當局今天表示，俄羅斯夜間出動22架無人機攻擊烏克蘭南部、中部和北部地區，當中17架遭擊落。莫斯科則表示，烏軍近24架無人機遭俄軍摧毀。

路透社報導，烏克蘭空軍在通訊軟體Telegram發文表示：「2023年9月14日夜裡，從前晚9時至翌日凌晨2時30分，俄羅斯出動多組見證者（Shahed）136/131型無人機，從3個方向進行攻擊。」

俄羅斯在戰爭初期企圖以飛彈攻擊烏克蘭的目標，但今年以來轉而出動成本較低、可以被犧牲的伊朗製無人機，並因體積小、速度慢可以騙過防空系統。

▲▼俄羅斯無人機襲擊敖德薩（Odesa）港口基礎設施。（圖／路透）

▲俄羅斯無人機襲擊敖德薩（Odesa）港口基礎設施。（圖／路透）

法新社報導，莫斯科當局今天表示，俄羅斯擊落近24架烏克蘭無人機，這些無人機試圖攻擊遭俄羅斯兼併的克里米亞地區，黑海地區巡邏艦以及邊境地區。

俄羅斯國防部在Telegram發文表示：「約上午5時（格林威治時間2時），烏克蘭武裝部隊企圖以5艘無人船攻擊黑海艦隊柯托夫號（Sergei Kotov）巡邏艦。」

「在抵禦攻擊時，5艘無人船遭艦上標準武器摧毀。」

莫斯科之前曾通報柯托夫號巡邏艦遭到攻擊是在今年7月和8月。

▲▼4月24日，俄國莫斯科州諾金斯克（莫斯科以東）某森林發現UJ-22無人機殘骸。（圖／翻攝自Telegram）

▲俄國莫斯科州諾金斯克（莫斯科以東）某森林發現UJ-22無人機殘骸。（圖／翻攝自Telegram）

俄羅斯國防部表示，上午大約5時30分（格林威治時間2時30分），值勤防空系統在克里米亞半島上空摧毀11架無人機。

俄羅斯稍早表示，13日晚間至14日凌晨，莫斯科摧毀了多架攻擊邊界地區布揚斯克州（Bryansk）和貝爾哥羅德州（Belgorod）的無人機。

俄羅斯國防部表示，布揚斯克州4個不同地點有6架無人機遭擊落。布揚斯克州位於基輔和莫斯科的中間地帶。

貝爾哥羅德州南部昨天傍晚發生另一架無人機遭擊落。

烏克蘭6月初展開反攻行動以來，俄羅斯挺過數波的烏克蘭無人機攻擊，其中包括對首都莫斯科的攻擊。俄羅斯官員淡化這些烏克蘭無人機的攻擊。

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