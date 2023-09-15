李琳媛打造老品牌傳奇　開架睫毛膏王加入濕熱氣候保養生力軍

文／女子學

談起KISSME品牌，不少人腦中第一浮現的，勢必是那淚眼汪汪、穿著華麗宮廷禮服的漫畫風美少女，其《花漾美姬》系列彩妝，無論是持妝超強的眼線液筆，抑或是標榜抗暈染的睫毛膏，皆深受廣大愛美女性喜愛，加上品牌其他保養、美妝相關商品，使每年在台營業額上看10億佳績。

1966年與日本百年企業伊勢半集團合資的台灣奇士美公司，正是重要的操刀手。走過半世紀，如今的KISSME已是開架式彩妝的紅牌，不僅於2018年開創自有品牌「PuraVida 璞若美得」，更從去年開始推動T-Dimensional Beauty®計畫，將打造專屬濕熱氣候的美妝產業鏈。

說到這裡，就得提及台灣奇士美的靈魂人物－李琳媛Lillian。身為品牌總經理、女性領導者，是如何帶領老品牌起飛、放眼國際？身為二代接班，背後又有哪些經歷與故事，造就當今的奇士美呢？

▲在日本的所見所聞、經驗累積，開啟了Lillian寬廣的國際視野觀。（圖／李琳媛提供）

P&G到奇士美，一腳踏入美妝產業

台大化學系出身的Lillian，始終對「科學研究」有著著實的興趣，畢業後進入寶僑（P&G） 商品開發部，參與各類家用品的研發測試，對於化學成分之應用機轉，累積穩固的專業。期間，她曾外派至日本參與日本神戶亞太區研發總部之籌備，研發總部的同事們，都是世界各地外派到此的菁英，從美國、英國、澳洲等等20個國家以上組成的團隊；在日本工作的期間，體會國際性規模與精準的人力調度，宏觀視野之餘，身處以倫理道德為美德的日本，讓她佩服萬分，心中便種下一顆種子，希望有朝一日能再與日本開創合作。

有了P&G滋養出的市場敏銳度、感官敏感度，Lillian決定於2007年回歸台灣奇士美，更在2011年受父命，接任總經理一職。擁有長遠眼界的她，旋即擬定企業流程再造，並積極開拓銷售通路、市場區隔，打下眼妝領導品牌，一步步奠定奇士美在美妝產業的高度。

▲每一次的創新，每一次的轉型，Lillian感謝背後默默付出與支持的團隊。



十年光陰重塑定位，打造奇士美傳奇

當然，作為主要的企業決策者，同時必須賦予老品牌新生命，加上董事長之女身分，來自四面八方的聲浪，都是Lillian得接受的考驗。

面對初接任時報表上的紅字，甚至庫存量大於年營業額10倍的壓力，Lillian大膽砍掉成本過高、銷售成績不佳的品項，唯獨留下原先只佔三分之一的KISSME，將單一品牌重新調整定位，以向來出色的《花漾美姬》眼妝商品當作主戰力，短短兩年轉虧為盈，光是眼妝，每個月就能賣出破百萬支的好成績。

▲辨識度超高的《花漾美姬》系列，深得廣大女性群族的喜愛。

近兩年疫情衝擊，重創美妝產業，然而在2021年，奇士美的睫毛膏與眼線筆銷售量卻出奇地好。Lillian觀察，KISSME 剛好搭上「口罩妝」的順風車，既然眼睛以下無法展現，消費者便將重點放在眼妝上，以淡雅風格取代強烈的煙燻妝，打造清新柔和的魅力雙眼；她特別補充，關於把彩妝、眼睫毛、眉彩與《花漾美姬》共同陳列的「奇士美陳列學」，是與陽明交大藥學系產學合作的成果，不只讓學生「上陳列課」，甚至還寫出一本小論文，依照類別採取「直式陳列」，抓緊大眾目光。

▲主打適合濕熱氣候的PuraVida璞若美得，是改變消費者保養觀念的第一把鑰匙。



開創PuraVida新品牌，領銜T-Dimensional Beauty ®

然而，彩妝市場的地位奠定了，那基礎的保養呢？Lillian說：「雖然KISSME無論品管、品質上皆無可挑惕，但因氣候環境影響，在日本的『保濕』，到台灣很有可能變成『黏膩』！」因此，奇士美長年跟日本研發商品，都會考慮到氣候，針對乾冷氣候之保養品，也會視情況調整配方，重點在於減少油膩觸感、加強滲透滋養，深入了解濕熱氣候對肌膚的影響。

因應台灣市場需求，台灣奇士美於2018年推出自有品牌「PuraVida 璞若美得」，專為濕熱型氣候研發適合的保養品，專研多種滲透科技，強調高強度滲透、清爽不黏膩，讓保養精華得以完整封存。

「優秀的技術，勢必要有優質的團隊！」高瞻遠矚的Lillian知道想推廣濕熱型氣候保養概念，不能只靠單一品牌的力量，便於去年推動第一屆T-Dimensional Beauty濕熱氣候美妝產業鏈計畫，結合產、官、學界專家及日本研發科技，力求發展適合該氣候之保養品，以台灣為起點，放眼東南亞國家，將優良的技術、品牌推向國際。

▲Lillian說，父親從小的管教十分嚴格有序，自己的認真、執著，很大一部分都是受他影響。



「或許我骨子裡的硬性格，是承襲我父親吧！」專訪尾聲，Lillian感性分享與董事長共事的點滴，雖然授命接管後，曾因人事、策略有所衝突，娘家似乎也成為不復存在的光景，卻也因身分關係，使她可以沒有後顧之憂地向前走。

回顧接班初期，許多同行從原先的不看好，到親眼見證「全新的奇士美」，於內精闢踏實、於外大膽開創。Lillian笑說：「奇士美是不斷盤旋而上的。」如同蜿蜒的山路，我們永遠不會知道眼前會出現什麼樣的景色，面對未知，她樂見其成，期待往後能再繼續帶領奇士美，走入不一樣的風景。

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