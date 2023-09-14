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一次爽娶7嬌妻！派出40輛車接送　男驕傲喊：我還年輕

烏干達男「一場婚禮娶7妻」　自豪43歲還年輕：想再娶更多

▲烏干達43歲男子恩西內科內內一次迎娶7名新娘。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

非洲版韋小寶。烏干達43歲男子恩西內科內內（Ssaalongo Nsikonenne Habib Ssezzigu）10日在自家村落舉行特別婚禮，一次迎娶「包含2姊妹」在內共7名新娘，他除驕傲喊要給新娘們幸福大家庭，更發下豪語以後會再娶，「這場婚禮不是結束」。

據《The Citizen》報導，擔任傳統治療師的恩西內科內內，於當地穆科諾（Mukono）屬富裕階級，他在婚禮當天派出由寫有新娘名字車牌的40輛汽車、30輛機車組成的車隊，與樂隊一起接送新娘們與賓客到家中舉行婚禮。

恩西內科內內除同時和法圖瑪（Fatuma）、沙里法（Sharifah）、拉什達（Rashida）、瑪麗雅姆（Mariam）、扎伊納布（Zainab），以及2名都叫艾莎（Aisha）的新娘們結婚，也在婚禮後舉行大遊行，直到當晚6點才回愛巢。

恩西內科內內稱讚新娘們都很忠貞，並送每人1輛汽車作結婚禮物，還表示如果上帝允許，未來還想娶更多妻子，「我還年輕，不想就這樣結束」。雖然恩西內科內內一婚娶7妻震驚外界，但他的父親也有4名妻子、祖父有5名妻子，曾祖父更有6妻，且一夫多妻在烏干達是合法的。

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