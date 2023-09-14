被親戚吻一下！女嬰全身冒詭異紫疹　住院4天險死

▲女嬰凱拉感染可致命的皰疹性濕疹。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

英國中部村莊斯坦德羅普（Staindrop）一名1歲女嬰嘴唇被親戚吻了一下後，全身竟長出大片紫色皮疹，並讓她難過到不斷痛哭大叫。所幸女嬰住院治療4天後成功出院，醫師也提醒，成年人親吻嬰兒嘴唇可能帶來嚴重風險。

據《鏡報》報導，女嬰凱拉（Kaylah）發病時因皮疹還沒蔓延到全身，母親直到抱她去洗澡，才發現一直哭鬧的女兒身染怪病。由於凱拉曾經罹患腦膜炎，凱拉母親和其未婚夫不敢大意，立刻把孩子送進醫院。

醫師診斷後指出，凱拉罹患由皰疹病毒引起的「皰疹性濕疹」，屬急性且可致死的嚴重疾病，研判凱拉可能是被患者親吻時感染病毒，這讓凱拉母親聽了難以接受並大哭，「我居然會因為這麼愚蠢的吻而可能失去女兒」？

所幸，凱拉接受兩輪抗生素和數種藥膏舒緩皮膚，住院4天就幾乎康復出院。醫師也指嬰兒的免疫系統還不夠強大，成年人最好不要隨便親吻嬰兒，「你不一定要出現症狀，只要體內有病毒就會影響嬰兒」。

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