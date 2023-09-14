郭賴配登上BBC首頁！　「Netflix女演員」成為副總統候選人

▲鴻海創辦人郭台銘14日宣布由藝人賴佩霞擔任其副手，消息登上BBC。（圖／翻攝自BBC網站）



記者吳美依／綜合報導

英國廣播公司（BBC）報導，富士康創辦人郭台銘選擇Netflix女演員作為競選搭檔，今日這項宣布震驚許多人，因為雖然60歲的賴佩霞（Tammy Lai）從事演藝工作數十年，並在Netflix影集《人選之人—造浪者》飾演總統候選人，但沒有政治經驗。

賴佩霞在《人選之人》飾演林月真，這個角色據信受到總統蔡英文啟發。今年稍早，這部作品才在台灣引爆#MeToo運動，她也在宣布擔任郭台銘副手的同一天，憑藉此劇入圍第58屆金鐘獎女配角獎。

賴佩霞的父親是越戰期間派駐台灣的美國軍人，前往越南後才知道女兒的存在，但戰爭結束就返回美國，因此她一直是由母親獨力撫養長大。

賴佩霞談到副手身分時，表示自己抱持開放心態，「見過郭台銘先生幾次後，我發現他是可以合作的對象，因為他非常有趣。」由於台灣法律不允許正副總統候選人擁有雙重國籍，團隊回應，會盡快安排放棄美國國籍程序。

▲郭賴配的消息在台灣政壇引起話題。（圖／記者湯興漢攝）



BBC指出，郭台銘一直因為其商業成功及與中國合作的經驗吸引選民，他於1974年創辦富士康，如今已成蘋果主要供應商，但在未獲主要反對黨國民黨提名後，以無黨籍身分獨立參選。郭台銘被認為立場親中，在多項民調中，支持率落後民進黨賴清德、民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜。

美國山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中（Dennis Weng）評論「郭賴配」時表示，這對郭台銘而言是個不錯的選擇，但最終可能不會影響明年1月的選舉結果，「賴佩霞在《人選之人》有著精采演出，而大多數觀眾都是年輕人。但年輕人不支持郭台銘。」