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中印爆G20對峙12hrs！中方帶可疑包包拒安檢　印度不退讓強勢封鎖

▲▼G20，李強和莫迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲李強和莫迪在G20上互動良好，但印媒卻爆料中方代表團與印方因為20個包包上演了外交對峙的戲碼。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

由印度主辦的G20峰會已在10日落幕，但印度媒體近日卻針對會中上演的一場戲劇性插曲進行大肆報導，聲稱中國的峰會代表團在入住五星級飯店時，攜帶了20個「尺寸不尋常」、疑似裝有「可疑設備」的包包，卻拒絕接受安檢，導致雙方的「外交對峙」維持了12小時才終於落幕。

綜合《印度時報》等印媒報導，由國務院總理李強率領的中國代表團，7日入住新德里的泰姬皇宮飯店（Taj Palace Hotel）時，攜帶了20個尺寸長寬各1公尺、高度約為25.4公分的包包，不尋常的尺寸馬上引起印度維安人員注意，但印方仍按照「外交禮節」，允許這些行李進入。

隨後，一名飯店工作人員回報稱，他在中國代表團房內的2個袋子裡發現了「可疑設備」，於是維安人員要求代表團成員將行李放入掃描儀裡進行安檢，卻被代表團以「包包是高度機密性質的『外交郵袋』（diplomatic baggage）」為由，援引《維也納外交關係公約》拒絕。

消息人士稱，由於巴西總統也下榻於該飯店，而美國總統拜登與各國元首都住在鄰近飯店，因此印度即使被中方代表拒絕也不肯輕易放行，派出了3名維安人員在放置包包的房間外，以每小時輪班的方式持續駐守了12小時，中方代表團才願意讓步，同意將行李送到中國駐印度大使館後，才讓這場維持了12小時的外交對峙圓滿落幕。

報導稱，雖然包包的內容物至今仍是個謎，但消息人士表示，情報官員不排除包包裡裝著的是「無線」類型的監視與干擾通訊設備。維安人員也透露，中國代表團曾向飯店要求「使用單獨的私人Wi-Fi」卻遭拒絕。

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